В России могут ввести налоговый вычет на лечение домашних животных

В России предложили ввести социальный налоговый вычет на расходы по лечению, вакцинации, стерилизации и содержанию домашних животных. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с ТАСС.

Для обычного домашнего питомца депутат предлагает установить лимит расходов в 50 тысяч рублей в год. При ставке 13% владелец сможет вернуть до 6,5 тысячи рублей. Для животных, взятых из приюта или системы отлова, Панеш предложил увеличить лимит до 80 тысяч рублей. Максимальная сумма возврата в таком случае составит до 10 тысяч рублей в год.

По мнению парламентария, такая мера может снизить финансовую нагрузку на владельцев и подтолкнуть больше россиян забирать животных из приютов.

Оформлять вычет предлагается через декларацию 3-НДФЛ: владельцу потребуется сохранить договоры и чеки из ветеринарной клиники. Возможен и упрощённый вариант — если клиника будет передавать необходимые сведения в налоговую службу.

Ранее Life.ru рассказывал, какие социальные налоговые вычеты уже доступны россиянам. В частности, граждане могут вернуть часть НДФЛ за собственное обучение или образование близких: при базовой ставке 13% — до 19,5 тысячи рублей за свою учёбу и до 14,3 тысячи рублей за обучение ребёнка.