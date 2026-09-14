В Саудовской Аравии нашли 110 млн тонн урансодержащей руды

В районе Медины обнаружили около 110 миллионов тонн руды с содержанием урана. О крупной находке объявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Заявление прозвучало на 70-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Об открытии также сообщило агентство Reuters.

«Королевство продолжает работу по созданию комплексного национального энергетического баланса, включая атомную энергетику», — отметил министр.

По его словам, Саудовская Аравия активно ищет полезные ископаемые, необходимые для развития разных источников энергии. Такая диверсификация должна поддержать экономический рост и повысить надёжность поставок.

Эр-Рияд планирует включить атомную генерацию в энергетический баланс и развивать национальный ядерный проект с опорой на имеющиеся ресурсы. Геологическая разведка урана в стране продолжится.

Ещё в 2017 году Life.ru сообщал, что по распоряжению наследного принца в Саудовской Аравии начали разведку запасов урана и тория. Работы проводились при участии саудовских специалистов и экспертов Китайской национальной ядерной корпорации.