В Саудовской Аравии нашли 110 млн тонн урансодержащей руды
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В районе Медины обнаружили около 110 миллионов тонн руды с содержанием урана. О крупной находке объявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Заявление прозвучало на 70-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Об открытии также сообщило агентство Reuters.
«Королевство продолжает работу по созданию комплексного национального энергетического баланса, включая атомную энергетику», — отметил министр.
По его словам, Саудовская Аравия активно ищет полезные ископаемые, необходимые для развития разных источников энергии. Такая диверсификация должна поддержать экономический рост и повысить надёжность поставок.
Эр-Рияд планирует включить атомную генерацию в энергетический баланс и развивать национальный ядерный проект с опорой на имеющиеся ресурсы. Геологическая разведка урана в стране продолжится.
Ещё в 2017 году Life.ru сообщал, что по распоряжению наследного принца в Саудовской Аравии начали разведку запасов урана и тория. Работы проводились при участии саудовских специалистов и экспертов Китайской национальной ядерной корпорации.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.