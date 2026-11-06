В школе холодно: какая температура должна быть в классе и куда жаловаться родителям Оглавление Какая температура должна быть в школьном классе Что делать, если в классе +16 или +17 градусов Как доказать, что в школе действительно холодно Куда жаловаться, если в школе холодно: пошагово 1. Сначала - директор школы 2. Если школа не решила проблему - учредитель или управление образования 3. По санитарной части - Роспотребнадзор 4. Когда имеет смысл прокуратура Образец заявления директору школы Образец обращения в управление образования или учредителю Образец жалобы в Роспотребнадзор Можно ли подать коллективную жалобу от родителей Можно ли оставить ребёнка дома, если в школе холодно Обязана ли школа перевести класс или отменить уроки Что делать, если директор говорит: «денег на ремонт нет» Что изменилось для школ с 1 сентября 2026 года Почему холод в школе - это не просто вопрос комфорта Реальные случаи 2026 года Частые вопросы Главное Норма температуры в школьном классе - 18-24 °C. Что делать при +16-17 °C, как зафиксировать нарушение и куда жаловаться: директору, в управление образования и Роспотребнадзор. Холодно в школе: какая температура должна быть в классе и куда родителям жаловаться на нарушение норм. Фото © Life.ru

Если ребёнок сидит на уроках в куртке, а термометр показывает +16 или +17 градусов, совет «одевайтесь теплее» проблему не решает. В учебных помещениях общеобразовательных организаций допустимая температура в холодный период составляет 18-24 °C. Life.ru разобрался, как правильно зафиксировать холод в классе, кому писать сначала, когда обращаться в Роспотребнадзор и что указать в жалобе.

КОРОТКО: в школьном классе должно быть 18-24 °C. Если температура ниже +18 °C, попросите администрацию школы провести и зафиксировать замер. Если нарушение не устраняют - подайте письменное обращение директору, затем учредителю/в орган управления образованием и в территориальное управление Роспотребнадзора. Фото бытового термометра полезно как подтверждение проблемы, но лучше добиться официальной фиксации.

Какая температура должна быть в школьном классе

Для учебных помещений, кабинетов и аудиторий СанПиН 1.2.3685-21 устанавливает допустимую температуру воздуха 18-24 °C. Роспотребнадзор в 2026 году отдельно напоминал, что пониженная температура повышает риск переохлаждения и простудных заболеваний у детей.

С 1 сентября 2026 года школы работают по новым санитарным правилам СП 2.4.2.4283-26. Они заменили прежние СП 2.4.3648-20 и будут действовать до 1 сентября 2032 года. Новые правила требуют контролировать температуру воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, с помощью термометров. Проветривание в присутствии детей не проводится.

Норма температуры в школе: допустимые показатели для классов, актового зала, столовой и спортивного зала. Инфографика © Life.ru

Важно: для жалобы имеет значение не то, «горячие ли батареи», а соблюдается ли норматив температуры воздуха в помещении. Даже если отопление формально включено, постоянные +16-17 °C в классе - это проблема температурного режима.

Что делать, если в классе +16 или +17 градусов

Температура ниже +18 °C в учебном кабинете не укладывается в действующий гигиенический норматив. Но в федеральных правилах нет отдельной формулы «при +17 °C уроки автоматически отменяются». Школа обязана обеспечить безопасные условия и устранить нарушение, а конкретный способ зависит от ситуации: перевести класс в тёплое помещение, устранить неисправность отопления, изменить организацию занятий на время аварии или принять другие меры.

Температура +16 или +17 °C в школьном классе ниже нормы, но сама по себе не означает автоматическую отмену уроков. Инфографика © Life.ru

Как доказать, что в школе действительно холодно

Для первого обращения достаточно максимально конкретно описать ситуацию. Лучше собирать не эмоции, а проверяемые факты:

кабинет и класс, где холодно;

дату и время;

показания термометра;

фотографию показаний, если она есть;

несколько замеров в разные уроки или дни;

сообщения администрации или классного руководителя о проблеме;

копии предыдущих письменных обращений и ответов школы.

Как доказать, что в школе холодно: родителям важно зафиксировать температуру, дату, кабинет и результаты нескольких замеров. Фото © Life.ru

Бытовой термометр родителя не заменяет официальный контроль, но помогает показать, что проблема не выдумана. Попросите администрацию провести собственный замер и письменно зафиксировать кабинет, дату, время и результат. Новые СП прямо возлагают на организацию обязанность контролировать температуру термометрами.

Не делайте вывод по одному показанию сразу после проветривания или по термометру, лежащему вплотную к окну или батарее. Для жалобы сильнее выглядит серия повторяющихся показаний в обычных условиях занятий.

Куда жаловаться, если в школе холодно: пошагово

Куда жаловаться на холод в школе: пошагово от директора и управления образования до Роспотребнадзора. Инфографика © Life.ru

1. Сначала - директор школы

Письменное обращение директору полезнее устной жалобы в родительском чате. Просите не просто «разобраться», а провести контроль температуры, оформить результат, устранить причину и сообщить, где будут заниматься дети до восстановления нормального режима.

2. Если школа не решила проблему - учредитель или управление образования

Кто является учредителем конкретной школы, обычно указано в её уставе и на официальном сайте. Для муниципальной школы это чаще муниципалитет, для региональной - соответствующий орган субъекта РФ. В обращении приложите копию заявления директору и ответ, если он уже получен.

3. По санитарной части - Роспотребнадзор

Роспотребнадзор прямо указывает: при жалобах на несоблюдение температурного режима граждане могут обращаться в территориальные управления службы. При наличии оснований специалисты проводят контрольно-надзорные мероприятия с измерением параметров микроклимата и, если нарушение подтвердится, принимают меры в пределах полномочий.

Для обращения, которое может стать основанием для контрольных мероприятий, важно, чтобы заявителя можно было идентифицировать. Укажите ФИО и контакты, точное наименование и адрес школы, кабинет или корпус, даты и температуру, а также приложите подтверждающие материалы. Электронное обращение удобнее подавать через официальный сервис Роспотребнадзора с авторизацией.

Жалоба на низкую температуру в школе может стать основанием для проверки соблюдения санитарных требований Роспотребнадзором. Фото © Life.ru

4. Когда имеет смысл прокуратура

Прокуратура - не первый адресат для каждого холодного кабинета, но она становится уместной при длительном бездействии, системном нарушении прав детей или если обращения в школу и профильные органы не привели к результату. В феврале 2026 года в Воронеже после прокурорской проверки кабинеты, где температура опускалась до +14 °C, закрывали, детей переводили в тёплые помещения, а в отношении руководителей школ возбуждались административные дела.

Образец заявления директору школы

Директору школы № ___

от ФИО родителя, контактный телефон



ЗАЯВЛЕНИЕ



Прошу провести проверку соблюдения температурного режима в учебном кабинете № ___, где обучается мой ребёнок, ФИО, ученик(ца) ___ класса.



___ ноября 2026 года в ___ часов температура воздуха в кабинете составляла около ___ °C. Аналогичные показания фиксировались ___ (указать даты/время, если есть).



Прошу: 1) провести и документально зафиксировать замер температуры; 2) принять меры для обеспечения нормативного температурного режима; 3) до устранения причины обеспечить занятия детей в помещении, соответствующем санитарным требованиям; 4) письменно сообщить о результатах рассмотрения обращения.



Приложения: фотографии термометра, переписка, иные материалы (при наличии).

Дата, подпись.

Образец обращения в управление образования или учредителю

В ___ (наименование органа)

от ФИО, контакты



ОБРАЩЕНИЕ



В школе № ___ по адресу ___ не соблюдается температурный режим. В кабинете № ___, где занимается ___ класс, ___ ноября 2026 года фиксировалась температура около ___ °C.



___ ноября я обратился(ась) к директору школы с просьбой провести замеры и устранить нарушение. На дату обращения проблема сохраняется / ответ не получен / получен ответ: ___.



Прошу проверить соблюдение образовательной организацией обязанности создавать безопасные условия обучения и принять меры для восстановления нормативного температурного режима.



Приложения: копия заявления директору, ответ школы, фотографии/замеры.

Дата, подпись.

Образец жалобы в Роспотребнадзор

Куда обращаться родителям, если школа не устраняет холод в классах: в отдельных случаях жалобу можно направить в прокуратуру. Фото © Life.ru

В Управление Роспотребнадзора по ___

от ФИО, телефон, e-mail/почтовый адрес



ЖАЛОБА НА НАРУШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В ШКОЛЕ



Прошу проверить соблюдение санитарных требований в ___ (полное наименование школы, адрес). В учебном кабинете № ___, где занимается ___ класс, в период ___ фиксировалась температура воздуха около ___ °C.



Температура ниже допустимого диапазона 18-24 °C для учебных помещений. К администрации школы обращались ___, результат: ___.



Прошу рассмотреть обращение, при наличии оснований провести контрольные мероприятия и измерения параметров микроклимата, а также принять предусмотренные законом меры в случае подтверждения нарушения.



Прилагаю: фотографии, копии обращений в школу и ответов, иные документы.

Дата, подпись.

Можно ли подать коллективную жалобу от родителей

Да. Если холодно всему классу или нескольким кабинетам, коллективное обращение может показать, что проблема системная. В тексте лучше перечислить конкретные кабинеты, даты и показания, а не ограничиваться фразой «в школе очень холодно». Подписи родителей не заменяют замеры, но усиливают фактическую часть обращения.

Можно ли оставить ребёнка дома, если в школе холодно

Температура +16 или +17 °C сама по себе не создаёт федерального автоматического освобождения от занятий. Если родитель временно оставляет ребёнка дома из-за ситуации в школе, лучше письменно уведомить администрацию о причине отсутствия и одновременно потребовать устранить нарушение. Как школа оформит такой пропуск, зависит от обстоятельств и локальных правил образовательной организации.

Можно ли оставить ребёнка дома, если в школе холодно: температура ниже нормы не означает автоматической отмены занятий. Фото © Life.ru

Если ребёнок заболел или почувствовал себя плохо, вопрос уже медицинский: нужно обращаться к врачу. После перенесённого заболевания в 2026 году для возвращения в школу действует отдельное правило о медицинском заключении. Life.ru подробно разбирал его в материале о пропусках школы без справки.

Обязана ли школа перевести класс или отменить уроки

Прямого федерального правила «при +17 °C обязательно перевести класс» или «при +16 °C обязательно отменить уроки» нет. Но школа не может игнорировать нарушение температурного режима. Временный перевод в другой кабинет, изменение организации занятий или закрытие холодного помещения - реальные способы прекратить нарушение, пока отопление ремонтируют.

Практика 2026 года показывает, что такие меры применяются: после прокурорской проверки в Воронеже холодные кабинеты с температурой около +14 °C закрывали, а учеников распределяли по тёплым помещениям.

Что делать, если директор говорит: «денег на ремонт нет»

Недостаток финансирования не отменяет обязанность школы создавать безопасные условия обучения. Попросите дать ответ письменно и направьте его учредителю. Именно учредитель должен решать вопросы, которые школа не может устранить своими ресурсами, а санитарные требования продолжают действовать независимо от бюджетных трудностей.

Что изменилось для школ с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года вступили в силу СП 2.4.2.4283-26. Они заменили санитарные правила 2020 года и действуют до 1 сентября 2032 года. Для темы отопления главное изменение для родителя практическое: в помещениях, предназначенных для пребывания детей, температура должна контролироваться самой организацией с помощью термометров. Поэтому ответ «мы не знаем, сколько градусов в кабинете» не соответствует нормальной системе контроля.

Почему холод в школе - это не просто вопрос комфорта

Роспотребнадзор отмечает, что длительное пребывание детей при пониженной температуре повышает риск переохлаждения, заболеваний дыхательных путей и обострения хронических состояний. Закон об образовании, в свою очередь, обязывает образовательную организацию создавать безопасные условия обучения и охраны здоровья детей. Поэтому температурный режим - это одновременно санитарный и образовательный вопрос.

Реальные случаи 2026 года

Холод в школах в 2026 году: реальные случаи снижения температуры в классах и меры после жалоб родителей. Инфографика © Life.ru

Частые вопросы

Какая минимальная температура должна быть в школьном классе?

Для холодного периода нижняя граница допустимого диапазона в учебных помещениях - +18 °C.

Если в классе +17 °C - это нарушение?

Да, такое значение ниже допустимого диапазона 18-24 °C для учебного помещения.

Куда жаловаться на холодные батареи в школе?

Лучше формулировать жалобу как нарушение температурного режима: сначала директору, затем учредителю/органу управления образованием и в Роспотребнадзор.

Может ли родитель сам измерить температуру?

Да, фото бытового термометра полезно как первичное подтверждение, но желательно добиться официального замера школой или контрольного измерения компетентного органа.

Должны ли отменить уроки при +16 °C?

Автоматического федерального правила об отмене уроков при конкретной цифре нет. Однако +16 °C ниже нормы, и школа обязана прекратить нарушение и обеспечить безопасные условия.

Можно ли жаловаться сразу в Роспотребнадзор?

Да, особенно если нарушение очевидно и создаёт риск для здоровья. Для практического решения проблемы параллельно полезно письменно обратиться к директору и учредителю.

Нужно ли ждать 30 дней ответа, пока дети мерзнут?

Нет. Общий срок ответа на обращение не означает, что школа может 30 дней бездействовать при нарушении санитарных условий. В заявлении просите принять безотлагательные меры и обеспечить нормативные условия уже на период рассмотрения.

Куда обращаться, если холодно во всей школе?

К директору и учредителю школы, а по санитарной части - в территориальное управление Роспотребнадзора. При длительном бездействии возможна жалоба в прокуратуру.

Главное

В 2026 году допустимая температура в учебных помещениях школы составляет 18-24 °C. Постоянные +16 или +17 °C - ниже санитарной нормы. Самый эффективный алгоритм для родителей: зафиксировать проблему, письменно потребовать от директора официальный замер и устранение нарушения, а при отсутствии результата обратиться к учредителю/в орган управления образованием и в Роспотребнадзор. Не спорьте только о «холодных батареях» - ключевой юридически значимый вопрос в том, соблюдается ли температурный режим в помещении, где находятся дети.

Авторы Александра Новоселова