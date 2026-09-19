В США четырёх ИИ-гигантов обвинили в сговоре ради замедления развития нейросетей

Четверо пользователей ИИ-сервисов подали в суд на Anthropic, OpenAI, Google и SpaceXAI, обвинив компании в предполагаемом сговоре с целью замедлить развитие конкурирующих моделей искусственного интеллекта. Иск зарегистрирован в Федеральном окружном суде Северного округа Калифорнии.

Истцы утверждают, что крупнейшие разработчики ИИ договорились ограничить темпы улучшения своих продуктов под предлогом повышения безопасности. По их версии, такое соглашение между конкурентами может нарушать антимонопольный закон Шермана.

Поводом для претензий стали в том числе публичные призывы главы Anthropic Дарио Амодея координировать темпы развития наиболее мощных ИИ-моделей. В иске отмечается, что эту идею впоследствии поддержали руководитель OpenAI Сэм Альтман, Илон Маск и сооснователь Google DeepMind Демис Хассабис.

Истцы считают, что платные пользователи сервисов Claude, ChatGPT, Grok и Gemini могут получать продукты, которые совершенствуются медленнее, чем в условиях полноценной конкуренции. При этом сам факт незаконного соглашения между компаниями пока не доказан и является позицией заявителей, пишет The Hill.

Авторы иска добиваются признания дела коллективным, судебного запрета на подобную координацию между конкурентами, а также денежной компенсации. При этом они отдельно подчёркивают, что не выступают против самостоятельных мер компаний по обеспечению безопасности ИИ.

Дело получило номер 3:26-cv-10693. Среди истцов — Чарльз Бьюист, Ник Спецас, Шайенн Хант и Кристин Буллок.