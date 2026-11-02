Трое состоятельных братьев из США, обвинённых в многолетнем сексуальном насилии над десятками женщин, получили по 30 лет федеральной тюрьмы. Приговор Орену, Алону и Талу Александерам вынес суд Манхэттена в Нью-Йорке, сообщает People.

Следствие установило, что мужчины использовали деньги и связи, чтобы заманивать женщин на закрытые вечеринки, дорогие курорты и в роскошные особняки. Там жертвам подмешивали наркотики в напитки, после чего подвергали сексуальному насилию.

По данным прокуратуры, пострадавшими от действий братьев могли стать не менее 70 женщин за два десятилетия. Среди них были и несовершеннолетние. В суде выступили 11 потерпевших, рассказавших о произошедшем с ними во время поездок в Аспен, на Багамы и встреч в частных домах.

Оглашая приговор, судья Валери Капрони назвала поведение подсудимых «чудовищным» и сравнила их с доктором Джекиллом и мистером Хайдом. По её словам, преступления братьев разрушили жизни пострадавших.

Помимо тюремных сроков, Орен и Алон должны заплатить по 300 тысяч долларов штрафа, а их старший брат Тал — 350 тысяч. Орену также назначили дополнительный штраф в 50 тысяч долларов за создание материалов сексуального насилия над 17-летней девушкой.

Братьев задержали ещё в декабре 2024 года, а виновными признали в марте 2026-го. Мужчины продолжают отрицать обвинения и намерены добиваться пересмотра приговора.

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