В Йемене попытались использовать ИИ для разработки ракет

Американская компания Anthropic утверждает, что неназванные злоумышленники на севере Йемена пытались использовать её модель искусственного интеллекта Claude для разработки ракет.

По данным компании, речь идёт о трёх программах: управляемой ракете с бортовым компьютером типа «обычный телефон» и самонаведением на конечном этапе, многоступенчатой баллистической ракете с заявленной дальностью свыше 2 тыс. км и ракете с вариантом гиперзвукового планирующего аппарата.

Утверждается, что злоумышленники пытались использовать Claude вместо разработчиков для создания ПО наведения, навигации и управления. Многие запросы были заблокированы мерами безопасности, но не все — часть ограничений удалось обойти. Свидетельств успешного создания функционирующего оружия, по данным компании, нет. Испытательный пуск управляемой ракеты, как утверждается, по всей видимости, провалился.

Ранее Life.ru писал, что Anthropic заблокировала аккаунты учёных, которые с помощью нейросети Claude изучали биологию — такие исследования могут быть опасны, если их использовать для создания биооружия, хотя злые намерения доказать не удалось. Некоторые пользователи обходили правила и скрывали цели: один работал с вирусом чикунгунья, другой — с птичьим гриппом.