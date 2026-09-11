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Регион
Опубликовано 11 сентября, 15:15

В Йемене попытались использовать ИИ для разработки ракет

Anthropic заявила о попытках использовать ИИ для разработки ракет в Йемене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ascannio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ascannio

Американская компания Anthropic утверждает, что неназванные злоумышленники на севере Йемена пытались использовать её модель искусственного интеллекта Claude для разработки ракет.

По данным компании, речь идёт о трёх программах: управляемой ракете с бортовым компьютером типа «обычный телефон» и самонаведением на конечном этапе, многоступенчатой баллистической ракете с заявленной дальностью свыше 2 тыс. км и ракете с вариантом гиперзвукового планирующего аппарата.

Утверждается, что злоумышленники пытались использовать Claude вместо разработчиков для создания ПО наведения, навигации и управления. Многие запросы были заблокированы мерами безопасности, но не все — часть ограничений удалось обойти. Свидетельств успешного создания функционирующего оружия, по данным компании, нет. Испытательный пуск управляемой ракеты, как утверждается, по всей видимости, провалился.

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Ранее Life.ru писал, что Anthropic заблокировала аккаунты учёных, которые с помощью нейросети Claude изучали биологию — такие исследования могут быть опасны, если их использовать для создания биооружия, хотя злые намерения доказать не удалось. Некоторые пользователи обходили правила и скрывали цели: один работал с вирусом чикунгунья, другой — с птичьим гриппом.

Больше новостей об искусственном интеллекте, нейросетях и новых цифровых разработках — в разделе «Технологии» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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