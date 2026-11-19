«Вам письмо» получит новую версию: кто снимает фильм и вернутся ли Мег Райан и Том Хэнкс Оглавление Будет ли новая версия фильма «Вам письмо»? Кто станет режиссёром и сценаристом Вернутся ли Мег Райан и Том Хэнкс в «Вам письмо» О чём был оригинальный фильм «Вам письмо» 1998 года Почему новый фильм привлёк внимание именно сейчас Когда выйдет новая версия «Вам письмо» Частые вопросы Warner Bros. работает над новой версией «Вам письмо» с режиссёром Джейсоном Орли. Что известно о сюжете, актёрах, дате выхода и участии Мег Райан и Тома Хэнкса. Коллаж © Life.ru. Обложка © «Вам письмо», режиссёр Нора Эфрон, сценаристы Нора Эфрон, Делия Эфрон, Миклош Ласло, © Shutterstock / FOTODOM / thenatchdl

Warner Bros. готовит новую версию романтической комедии «Вам письмо» (You’ve Got Mail), где в 1998 году сыграли Мег Райан и Том Хэнкс. Объявление о проекте появилось 10–11 ноября 2026 года, незадолго до 65-летия актрисы. Однако зрителям пока не раскрыли ни новых исполнителей главных ролей, ни дату премьеры. Разбираемся, кто займётся фильмом, что известно о сценарии и стоит ли ждать возвращения оригинального дуэта.

Будет ли новая версия фильма «Вам письмо»?

Фото © «Вам письмо», режиссёр Нора Эфрон, сценаристы Нора Эфрон, Делия Эфрон, Миклош Ласло

Да. Warner Bros. Pictures разрабатывает новую интерпретацию романтической комедии 1998 года. Об этом сообщили Deadline, а затем подтвердили Variety, People и ABC News. На момент публикации проект находится на стадии сценария и разработки, а не готовится к немедленному выходу в прокат.

Кто станет режиссёром и сценаристом

Режиссировать картину должен Джейсон Орли (Jason Orley), ранее поставивший романтическую комедию «Я хочу вернуть тебя» (I Want You Back). Он же работает над актуальной версией сценария, опираясь на предыдущий вариант Деборы Каплан и Гарри Элфонта. Продюсерами заявлены Нил Мориц и Таня Ландау.

Подробности сюжета студия пока держит в секрете. Неизвестно, будет ли новый фильм воспроизводить конфликт двух книжных магазинов или расскажет о другой форме знакомства в цифровую эпоху.

Вернутся ли Мег Райан и Том Хэнкс в «Вам письмо»

Фото © «Вам письмо», режиссёр Нора Эфрон, сценаристы Нора Эфрон, Делия Эфрон, Миклош Ласло

Подтверждения их участия нет. На 13 ноября 2026 года студия не объявила актёрский состав. Поэтому заголовки о том, что Райан и Хэнкс «снова сыграют вместе», были бы преждевременными. Новая версия связана с оригиналом по истории и бренду, но это не объявленный сиквел с прежними героями.

19 ноября 2026 года Мег Райан исполнится 65 лет. В большом материале Life.ru — биография Мег Райан, фильмы, восьмилетняя пауза и возвращение в кино.

О чём был оригинальный фильм «Вам письмо» 1998 года

У героини Райан, Кэтлин Келли, небольшой книжный магазин для детей в Нью-Йорке. Джо Фокс, которого сыграл Хэнкс, представляет крупную сеть и угрожает её бизнесу. В реальности они соперники, но по электронной почте переписываются под псевдонимами, не зная, кто на другом конце переписки.

Режиссёром фильма была Нора Эфрон, она же написала сценарий вместе с Делией Эфрон. Сюжет восходит к пьесе Миклоша Ласло «Парфюмерия» (Parfumerie) 1937 года, ранее вдохновившей картину «Магазинчик за углом» (The Shop Around the Corner, 1940). По данным Variety, сборы фильма «Вам письмо» превысили 250 млн долларов по миру.

Почему новый фильм привлёк внимание именно сейчас

Фото © «Вам письмо», режиссёр Нора Эфрон, сценаристы Нора Эфрон, Делия Эфрон, Миклош Ласло

«Вам письмо» отражал период, когда электронная почта сама по себе казалась пространством для неожиданной романтической связи. Сейчас переписки, социальные сети и приложения для знакомств стали привычной частью жизни. Возможность перенести знакомую идею анонимного общения в новую цифровую среду — очевидный драматургический вопрос, хотя создатели пока не раскрыли своего решения.

У объявления есть ещё один любопытный контекст: Джек Куэйд, сын Мег Райан, играет в другом новом фильме Джейсона Орли — Close Personal Friends. Но это не означает его участия в перезапуске «Вам письмо».

Когда выйдет новая версия «Вам письмо»

Официальная дата премьеры не объявлена. Неизвестны также формат релиза, актёрский состав и начало съёмок. По мере появления подтверждённых данных Life.ru сможет обновлять этот URL, не создавая новую страницу для каждого объявления.

Частые вопросы

Будет ли ремейк фильма «Вам письмо»?

Warner Bros. разрабатывает новую версию, сценарий которой пишет Джейсон Орли. Проект находится на ранней стадии.

Кто сыграет главные роли в новом «Вам письмо»?

Актёрский состав не объявлен. Участие Мег Райан и Тома Хэнкса не подтверждено.

Когда выйдет ремейк «Вам письмо»?

На 13 ноября 2026 года официальной даты премьеры нет.

Когда вышел оригинальный фильм?

В 1998 году. Главные роли сыграли Мег Райан и Том Хэнкс, режиссёром была Нора Эфрон.

Это будет продолжение истории Кэтлин и Джо?

Нет сведений, что новый проект станет сиквелом. Сообщается о новой версии истории, сюжет которой пока держат в секрете.

Авторы Александра Новоселова