Вековая история, современное звучание: В Москве после реставрации открыли здание Поливановской гимназии

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл отреставрированное здание Поливановской гимназии на Пречистенке (район Хамовники). В историческом особняке, где уже более 70 лет размещаются музыкальная школа имени Вано Мурадели и художественная школа имени Валентина Серова, восстановили старинные интерьеры и создали современные условия для занятий искусством.

На открытие приехали известные представители культуры, среди которых Юрий Башмет, Игорь Бутман, Пётр Лундстрем, Василий Церетели, Иван Глазунов и другие деятели искусства. Собянин напомнил, что Москва практически завершила масштабную программу модернизации творческих учебных заведений. За это время в столице обновили 160 школ и закупили десятки тысяч музыкальных инструментов и единиц оборудования.

Особняк площадью около 2,5 тысячи квадратных метров входит в ансамбль усадьбы XVIII–XIX веков, признанной памятником федерального значения. Его главная архитектурная особенность — восьмиколонный портик с треугольным фронтоном и лепным декором. Когда-то здесь находилась частная мужская гимназия Льва Поливанова, выпускниками которой стали поэты Валерий Брюсов и Максимилиан Волошин, а также художник Александр Головин. Своих сыновей сюда отдавали Лев Толстой и Александр Островский.

В 1920-е годы усадьбу занимала Государственная академия художественных наук. Позднее здание передали детским творческим школам, которые сегодня посещают свыше 1,2 тысячи учеников. Ребята осваивают живопись, академический вокал и игру на различных музыкальных инструментах — от фортепиано до духовых и ударных.

Реставраторы работали на Пречистенке с 2024 по 2026 год. Они привели в порядок фасад и крышу, восстановили лепнину, скульптуры, потолочную роспись, паркет и чугунную лестницу. Одновременно заменили инженерные коммуникации, двери и окна. В художественной школе появились просторные классы для живописи и графики, а знаменитый концертный зал на Пречистенке вновь готов принимать учеников и профессиональных исполнителей.

Для музыкальной школы приобрели более 800 предметов оборудования и интерьера. Главный зал оснастили роялями, пианино, акустическими системами, сценическим освещением и новой механикой сцены. Художественная школа получила свыше 1,6 тысячи единиц оснащения, включая мольберты, удобную мебель, системы хранения и специальную печь для работы с материалами.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Президент Российской академии художеств Василий Церетели отметил, что детям вернули ценное историческое наследие. Дирижёр Юрий Башмет обратил внимание на важность творческой среды для юных музыкантов, а Пётр Лундстрем подчеркнул, что качественные инструменты служат десятилетиями и играют особую роль в подготовке будущих профессионалов.

Как в Москве обновляют школы искусств

Сегодня дополнительным образованием в сфере культуры охвачены более 720 тысяч московских детей. Свыше 100 тысяч из них занимаются в учреждениях, подведомственных столичному Департаменту культуры. В 2026 году школы искусств получили рекордные 50 тысяч заявлений от поступающих.

Ученики также активно участвуют в творческих состязаниях. За 2025 год на международные, всероссийские и городские конкурсы отправились 38 тысяч воспитанников, завоевавших более 30 тысяч наград. Свыше 10 тысяч призов пришлись на международные соревнования.

С 2018 года московские творческие школы получили более 13,6 тысячи музыкальных инструментов, 54,2 тысячи предметов мебели и 11,3 тысячи единиц техники. Город не только ремонтирует существующие учреждения, но и строит новые. Так, появились отдельные здания для музыкальной школы имени Ференца Листа (район Вешняки) и школы искусств имени Михаила Глинки (Печатники). В 2025 году возобновили занятия обновлённые школы имени Николая Ракова (Марьина Роща) и Анатолия Лядова (Пресненский район), а в 2026-м открылось новое учреждение в городе Московском (ТиНао).

Для талантливых выпускников действуют образовательные гранты, покрывающие до 100% стоимости обучения в вузах культуры и искусства. Поддержку уже получили 49 человек, не прошедших на бюджетные места по общему конкурсу, несмотря на высокие результаты и творческие достижения.

Что ещё изменилось в Хамовниках

Обновление Поливановской гимназии стало частью преобразований района, где проживают 108 тысяч москвичей. За последние пять лет здесь благоустроили 95 дворов, привели в порядок исторические улицы, скверы, парки и набережные. В 2026 году изменения затронули Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую набережные, а также территорию у Новодевичьих прудов.

В районе отреставрировали Музей Михаила Булгакова, отремонтировали помещения Театра музыки и поэзии Елены Камбуровой и несколько библиотек. Обновили медицинские учреждения, а в школе № 1535 продолжается реконструкция. Для жителей также открыли центр московского долголетия, запустили 12 новых маршрутов общественного транспорта и установили более 80 остановочных павильонов.

Отдельное направление — развитие «Лужников». За последние годы в спортивном комплексе появились новые объекты для гимнастики, самбо, бокса, плавания, тенниса и других видов спорта. На центральной площади обустроили пространство, которое зимой превращается в каток, а летом работает как фонтан «Водная гладь».