Вербовка молодёжи и охота за секретами: Что привело силовиков к сайентологам* по всей России

Подозрения в создании разветвлённой сети для сбора закрытых сведений стали причиной для масштабных обысков у российских последователей сайентологии*. Силовики работают сразу в нескольких частях страны — от Калининградской области до Дальнего Востока.

В России устроили обыски у сайентологов*. Фото © Telegram / Baza

В центре расследования оказался фонд «Защитим детей от наркотиков и алкоголя», связанный с Еленой Кротовой. По версии правоохранителей, борьба с зависимостями могла служить прикрытием для деятельности, не имевшей отношения к благотворительности.

Подозрения в создании разветвлённой сети для сбора закрытых сведений стали поводом для масштабных обысков у российских последователей сайентологии*. Фото © Telegram / Baza

Предполагается, что через фонд искали молодых людей, способных в будущем занять должности в государственных учреждениях или крупных компаниях. Следствие проверяет версию, согласно которой таким образом сайентологи* рассчитывали обзавестись источниками конфиденциальной информации.

При проверке помещений силовики обнаружили документы, свидетельствующие о связях участников с Международной ассоциацией сайентологов*. Среди находок также оказались поощрения за распространение тематических материалов и труды Рона Хаббарда, часть которых внесена в федеральный список экстремистских материалов.

Как пишет «База», кроме печатной продукции, правоохранители нашли Е-метры. Эти устройства реагируют на изменения электрического сопротивления кожи и используются последователями учения во время специальных сеансов.

Ранее Life.ru сообщал о масштабных обысках у сайентологов* более чем в десяти регионах России. По информации журналистов, следственные действия проходят в рамках уголовного дела по статье 284.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за деятельность нежелательной организации. Официальных сообщений правоохранительных органов о количестве фигурантов пока не поступало.

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