Вьетнам обошел Таиланд по популярности у российских туристов

За год число пользователей в роуминге во Вьетнаме выросло на 131%. По итогам летнего туристического сезона он опередил Таиланд и вошел в десятку самых популярных зарубежных направлений.

Аналитики МегаФона изучили обезличенные данные о зарубежных поездках, а также оценили динамику турпотока по российским регионам. Самым популярным зарубежным направлением у россиян осталась Турция. Далее следуют Беларусь, Казахстан, Китай, Египет, Грузия, Армения, Абхазия, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ. Топ-15 замыкают четыре европейские страны — Италия, Германия, Испания и Франция.

Россияне стали чаще выбирать и менее массовые маршруты. Турпоток абонентов в Бразилию вырос на 52% год к году, в Саудовскую Аравию — на 42%, Монголию — на 39%, Гонконг — на 31%, Марокко — на 27%. Рост интереса к ряду стран совпал с расширением прямого авиасообщения и упрощением условий въезда. Среди российских направлений ожидаемо лидерами стали Москва и Санкт‑Петербург.