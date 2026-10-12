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Регион
Опубликовано 12 октября, 17:16

Вирусы атакуют смартфоны россиян: летом число заражённых пользователей подскочило на треть

В России число пользователей с вирусами на смартфонах выросло на 34%.

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Летом 2026 года число абонентов, на смартфонах которых выявили вредоносные программы, выросло на 34% год к году. В августе прирост достиг 77%, следует из данных системы мониторинга МегаФона.

Главная угроза — трояны для Android. Они могут перехватывать уведомления, похищать личные данные и предоставлять мошенникам удалённый доступ к устройству. Для защиты эксперты советуют скачивать приложения только из официальных магазинов, регулярно обновлять систему и не переходить по подозрительным ссылкам.

Злоумышленники также захватывают аккаунты в мессенджерах, чтобы используют их для звонков и продолжают активно использовать фишинговые ресурсы для своих схем. При этом число заблокированных подозрительных звонков сократилось в августе на 75% по сравнению с прошлым годом.

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Алексей Берковиц
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