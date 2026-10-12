Вирусы атакуют смартфоны россиян: летом число заражённых пользователей подскочило на треть

Летом 2026 года число абонентов, на смартфонах которых выявили вредоносные программы, выросло на 34% год к году. В августе прирост достиг 77%, следует из данных системы мониторинга МегаФона.

Главная угроза — трояны для Android. Они могут перехватывать уведомления, похищать личные данные и предоставлять мошенникам удалённый доступ к устройству. Для защиты эксперты советуют скачивать приложения только из официальных магазинов, регулярно обновлять систему и не переходить по подозрительным ссылкам.

Злоумышленники также захватывают аккаунты в мессенджерах, чтобы используют их для звонков и продолжают активно использовать фишинговые ресурсы для своих схем. При этом число заблокированных подозрительных звонков сократилось в августе на 75% по сравнению с прошлым годом.