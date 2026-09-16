Вице-спикер сейма Польши Босак отказался считать конфликт на Украине «их войной»

Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что не считает конфликт на Украине «войной Польши». Об этом он сказал в интервью журналистке Монике Олейник, передаёт издание Do Rzeczy.

Во время разговора журналистка попыталась выяснить, должны ли польские политики называть происходящее на Украине «нашей войной». Босак отметил, что в демократическом обществе не все обязаны придерживаться одной позиции.

По словам политика, он скептически относится к подобным формулировкам и предпочитает обсуждать конкретные вопросы, а не использовать политические клише. На повторный вопрос о том, считает ли он конфликт своим, Босак ответил: «К счастью, пока нет». Он добавил, что хотел бы, чтобы такая ситуация сохранялась.

Кшиштоф Босак представляет партию «Конфедерация», которая придерживается национал-консервативных и евроскептических взглядов.

Отношения Варшавы и Киева также остаются чувствительной темой из-за разногласий вокруг оценки исторических событий, связанных с Волынской резнёй и деятельностью ОУН-УПА*. Ранее Life.ru рассказывал о требовании Варшавы к Киеву признать историческую правду и принести извинения за Волынскую резню. Польская сторона считает массовые убийства поляков на Волыни и в Восточной Галиции в 1943–1945 годах геноцидом, ответственность за который возлагает на украинских националистов из ОУН*-УПА*.

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