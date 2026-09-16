Владелицу эзотерического магазина оштрафовали за амулеты с запрещёнкой

Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал владелицу магазина эзотерических товаров за публикацию фотографий амулетов с запрещённой символикой. Об этом говорится в картотеке судов общей юрисдикции Москвы, передаёт «Газета.Ru».

В одном из постановлений речь идёт об изображении «Чёрного солнца». Суд указал, что женщина с декабря 2024 года публично демонстрировала его на странице магазина в одной из социальных сетей. Подобная символика фигурирует в федеральном списке экстремистских материалов.

Товары предпринимательница, по материалам дела, закупала в интернете и обычных магазинах. Экспертиза пришла к выводу, что изображения на некоторых амулетах сходны до степени смешения с символикой, признанной экстремистской.

Сама женщина объяснила, что не знала о запрете. После разбирательства спорные товары были сняты с продажи, при этом интернет-магазин продолжил работу. Всего суд рассмотрел четыре эпизода публичной демонстрации запрещённой символики. Общая сумма назначенных штрафов не раскрывается.

Ранее Life.ru рассказывал о хозяйке магазина военной экипировки в Белгороде, которую оштрафовали за продажу шевронов со скандинавскими рунами. Предпринимательница также утверждала, что не знала о запрещённом значении нанесённых символов. Суд тогда назначил ей штраф в тысячу рублей, а спорная продукция была связана с изображениями, признанными нацистской символикой.