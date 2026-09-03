Владельцы кошек тоже жалуются на вакцины от создателя «Мультикана»

Владельцы кошек из разных регионов России стали сообщать о тяжёлых реакциях у питомцев после вакцинации препаратом «Мультифел» производства компании «Ветбиохим». Среди описываемых симптомов — высокая температура, рвота, понос с кровью и резкое ухудшение состояния животных, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Владелица частного приюта в Подмосковье рассказала, что в конце июля привила восемь котят. По её словам, пятеро вскоре заболели: температура у животных поднималась до 40,5 градуса, появилась рвота, они отказывались от еды и воды. Один котёнок впал в кому и умер.

Ещё одна хозяйка из Самары сообщила о резком ухудшении состояния четырёхмесячного абиссинского котёнка после второй прививки «Мультифелом-4». Одновременно животному ввели вакцину от бешенства «Рабифел», поэтому установить, какой именно препарат мог вызвать реакцию, только по рассказу владелицы невозможно.

О гибели трёхлетнего мейн-куна после одновременной вакцинации «Мультифелом» и «Рабифелом» рассказала и жительница Барнаула. По её словам, перед прививкой кот прошёл обследование и был здоров, однако позднее его состояние резко ухудшилось.

При этом официально причинно-следственная связь между вакцинацией «Мультифелом» и описанными случаями сейчас не установлена. Россельхознадзор пока не сообщал о приостановке обращения серий этого препарата. Производитель указывает, что «Мультифел» предназначен для профилактики панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции кошек.

Препарат выпускает компания «Ветбиохим», которая сейчас уже находится в центре другой проверки — из-за сообщений о тяжёлых осложнениях и гибели собак после вакцинации «Мультиканом». Россельхознадзор приостановил обращение «Мультикана-8» серий №20 и №21 и «Мультикана-6» серий №11 и №12. При этом окончательная причина гибели животных пока также официально не установлена.