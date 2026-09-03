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Регион
Опубликовано 3 сентября, 10:13

Владельцы кошек тоже жалуются на вакцины от создателя «Мультикана»

Обложка © РИА Новости / Павел Бедняков

Обложка © РИА Новости / Павел Бедняков

Владельцы кошек из разных регионов России стали сообщать о тяжёлых реакциях у питомцев после вакцинации препаратом «Мультифел» производства компании «Ветбиохим». Среди описываемых симптомов — высокая температура, рвота, понос с кровью и резкое ухудшение состояния животных, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Владелица частного приюта в Подмосковье рассказала, что в конце июля привила восемь котят. По её словам, пятеро вскоре заболели: температура у животных поднималась до 40,5 градуса, появилась рвота, они отказывались от еды и воды. Один котёнок впал в кому и умер.

Ещё одна хозяйка из Самары сообщила о резком ухудшении состояния четырёхмесячного абиссинского котёнка после второй прививки «Мультифелом-4». Одновременно животному ввели вакцину от бешенства «Рабифел», поэтому установить, какой именно препарат мог вызвать реакцию, только по рассказу владелицы невозможно.

Глава Россельхознадзора назвал возможную причину гибели собак после применения вакцины «Мультикан-8»
Глава Россельхознадзора назвал возможную причину гибели собак после применения вакцины «Мультикан-8»

О гибели трёхлетнего мейн-куна после одновременной вакцинации «Мультифелом» и «Рабифелом» рассказала и жительница Барнаула. По её словам, перед прививкой кот прошёл обследование и был здоров, однако позднее его состояние резко ухудшилось.

При этом официально причинно-следственная связь между вакцинацией «Мультифелом» и описанными случаями сейчас не установлена. Россельхознадзор пока не сообщал о приостановке обращения серий этого препарата. Производитель указывает, что «Мультифел» предназначен для профилактики панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции кошек.

Препарат выпускает компания «Ветбиохим», которая сейчас уже находится в центре другой проверки — из-за сообщений о тяжёлых осложнениях и гибели собак после вакцинации «Мультиканом». Россельхознадзор приостановил обращение «Мультикана-8» серий №20 и №21 и «Мультикана-6» серий №11 и №12. При этом окончательная причина гибели животных пока также официально не установлена.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, какие серии вакцин «Мультикан-8» и «Мультикан-6» сейчас приостановлены и что известно о расследовании случаев гибели собак.

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Александра Вишнякова
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