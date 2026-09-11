Во Владивостоке врача осудили после смерти пациента из-за колоноскопии

Во Владивостоке врача-эндоскописта приговорили к полутора годам ограничения свободы после смерти 85-летнего пациента. Мужчина скончался через четыре дня после плановой колоноскопии. Об этом сообщил Первомайский районный суд.

Суд установил, что во время процедуры врач допустила перфорацию стенки кишечника. Это привело к тяжёлым осложнениям.

Через четыре дня после исследования пациент умер.

Врача признали виновной по части 2 статьи 109 УК РФ. Речь идёт о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Суд назначил ей один год и шесть месяцев ограничения свободы. Кроме того, женщине запретили заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет.

Ранее Life.ru рассказывал, что суд обязал Воронежский онкоцентр выплатить 2 млн рублей после гибели пациентки во время лучевой терапии. Женщину зажало между столом и аппаратом Teragam K-01 во время процедуры. Полученные травмы оказались смертельными, а родственник погибшей позже добился компенсации через суд.