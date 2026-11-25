Российский военкор Владимир Романов вышел на связь после нескольких недель молчания, вызвавшего слухи о его исчезновении. Журналист опубликовал видеозапись в соцсетях.

На кадрах Романов находится за рулём автомобиля. Он сообщил, что приехал в Донецк и намерен продолжить поездку.

«Позади трасса Р-280 «Новороссия». Впереди добрые дела. Однако здравствуйте», — сказал военкор.

При этом журналист не стал объяснять причины своего длительного отсутствия в публичном пространстве. Сообщения об исчезновении Романова появились 6 ноября. Последние на тот момент публикации в его канале датировались 31 октября. Незадолго до этого военкор освещал гуманитарную операцию в Алёшках Херсонской области.

Гуманитарную операцию в Алёшках организовали при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Для доставки продовольствия, медикаментов и добровольной эвакуации мирных жителей стороны согласовали временное прекращение огня. В результате, по данным американской стороны, опасную зону смогли покинуть около 800 человек. За ходом операции наблюдал и корреспондент Life.ru.