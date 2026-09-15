Врачи в Кабардино-Балкарии впервые устранили порок сердца без разреза на груди

В Кабардино-Балкарии впервые устранили врождённый порок сердца без разреза грудной клетки и общего наркоза — всё вмешательство провели через вену на ноге. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В КБР врачи спасли женщину с врождённым пороком сердца. Видео © VK / Минздрав Кабардино-Балкарской Республики

«У 50‑летней пациентки выявили дефект межпредсердной перегородки — врождённый порок, о котором женщина долго не подозревала. Он не давал о себе знать годами и проявился только в зрелом возрасте. Когда одышка стала мешать обычной жизни, она обратилась в Республиканский центр высоких медицинских технологий», — говорится в сообщении.

Обследование выявило дефект межпредсердной перегородки — между камерами оставалось «окно», из-за которого нарушался ток крови. Дополнительная нагрузка приходилась на лёгкие и правые отделы сердца.

Вместо традиционного открытого вмешательства рентгенхирурги выбрали транскатетерную окклюзию. Через небольшой прокол специалисты провели по сосуду специальный имплант — окклюдер, напоминающий два крошечных зонтика. Устройство раскрылось в нужной точке и перекрыло аномальный сброс крови.

Эффект проявился уже через несколько часов: пациентке стало легче дышать, давление в лёгочных сосудах начало снижаться, а уровень кислорода пришёл в норму. Сейчас её состояние стабильное. Жительница республики готовится к выписке.

Ранее сообщалось, что в России впервые провели операцию, объединившую коррекцию сложного порока сердца и деформации грудной клетки у двухлетнего ребёнка. Хирургическое вмешательство прошло в Детской больнице №1 с применением методики центра имени Турнера. Операция длилась 3,5 часа, из них 20 минут — на открытом сердце. По словам заведующего отделом Дмитрия Рыжикова, имплант представляет собой эластичную телескопическую титановую систему, которая будет растягиваться по мере роста ребёнка, сохраняя стабильность.