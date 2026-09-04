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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 4 сентября, 05:23

ВС РФ начали зачистку «котла» под Волчанском

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)/Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)/Не является фото с места событий

Российские подразделения приступили к зачистке окружённых позиций ВСУ в районе Волчанска Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По данным канала, российские военные продолжают продвижение в районе Малой Волчьей. Там в плен попал один украинский военнослужащий. Ещё двоих бойцов 129-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ взяли в плен на Великобурлукском направлении.

В районе Старицы украинские силы предприняли контратаку с участием роты «Шквал» 72-й отдельной механизированной бригады. По данным «Северного ветра», подразделение не добилось успеха и вернулось на исходные позиции. Из-за действий ВС РФ часть украинских военнослужащих пытается покинуть район предполагаемого окружения через лесополосы, оставляя технику и вооружение.

Рота «Шквал» не дошла до места ротации у «Волчанского котла» из-за атаки ВС РФ
Рота «Шквал» не дошла до места ротации у «Волчанского котла» из-за атаки ВС РФ

31 августа «Северный ветер» сообщал о попытке украинского командования вывести офицеров из района так называемого «Волчанского котла». По данным канала, при эвакуации командного пункта батальона 159-й механизированной бригады были поражены три бронированные машины.

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Андрей Бражников
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