ВС РФ начали зачистку «котла» под Волчанском

Российские подразделения приступили к зачистке окружённых позиций ВСУ в районе Волчанска Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По данным канала, российские военные продолжают продвижение в районе Малой Волчьей. Там в плен попал один украинский военнослужащий. Ещё двоих бойцов 129-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ взяли в плен на Великобурлукском направлении.

В районе Старицы украинские силы предприняли контратаку с участием роты «Шквал» 72-й отдельной механизированной бригады. По данным «Северного ветра», подразделение не добилось успеха и вернулось на исходные позиции. Из-за действий ВС РФ часть украинских военнослужащих пытается покинуть район предполагаемого окружения через лесополосы, оставляя технику и вооружение.

31 августа «Северный ветер» сообщал о попытке украинского командования вывести офицеров из района так называемого «Волчанского котла». По данным канала, при эвакуации командного пункта батальона 159-й механизированной бригады были поражены три бронированные машины.