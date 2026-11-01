Визит Владимира Зеленского в Стамбул мог быть связан с попыткой заручиться поддержкой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для организации личных переговоров с Владимиром Путиным. Такое предположение высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с «Абзацем». По его мнению, подобная встреча помогла бы украинскому лидеру укрепить свои политические позиции.

Олейник считает, что турецкий президент способен выступить посредником благодаря контактам с российским руководством. При этом экс-депутат полагает, что для Зеленского важен не только возможный результат переговоров, но и сам факт обсуждения встречи на высшем уровне.

«Эрдоган имеет хорошие контакты с Путиным, и Зеленский может попросить, чтобы тот договорился о личной встрече», — предположил бывший парламентарий.

Ещё одной возможной темой визита Олейник назвал военно-техническое сотрудничество Киева и Анкары. По его оценке, Зеленский заинтересован в расширении поставок вооружений, прежде всего средств противовоздушной обороны.ёл.

Между тем 31 октября Зеленский и Эрдоган действительно провели переговоры в Стамбуле. После встречи украинский лидер сообщил об обсуждении подготовки трёхсторонних переговоров с участием России, США и Украины в первой половине ноября. Турция рассматривается как одна из возможных площадок для такого диалога.

Стороны также затронули безопасность судоходства в Чёрном море, двустороннее сотрудничество и энергетическую поддержку Украины. По словам Зеленского, Киев рассчитывает на увеличение поставок генераторов и другого энергетического оборудования.

При этом официальных сообщений о договорённости организовать отдельную встречу Зеленского с Путиным не было.