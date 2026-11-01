Встреча с Путиным через Эрдогана: Экс-депутат Рады объяснил визит Зеленского в Стамбул
Олейник: Зеленский мог попросить Эрдогана организовать встречу с Путиным
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Визит Владимира Зеленского в Стамбул мог быть связан с попыткой заручиться поддержкой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для организации личных переговоров с Владимиром Путиным. Такое предположение высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с «Абзацем». По его мнению, подобная встреча помогла бы украинскому лидеру укрепить свои политические позиции.
Олейник считает, что турецкий президент способен выступить посредником благодаря контактам с российским руководством. При этом экс-депутат полагает, что для Зеленского важен не только возможный результат переговоров, но и сам факт обсуждения встречи на высшем уровне.
«Эрдоган имеет хорошие контакты с Путиным, и Зеленский может попросить, чтобы тот договорился о личной встрече», — предположил бывший парламентарий.
Ещё одной возможной темой визита Олейник назвал военно-техническое сотрудничество Киева и Анкары. По его оценке, Зеленский заинтересован в расширении поставок вооружений, прежде всего средств противовоздушной обороны.ёл.
Между тем 31 октября Зеленский и Эрдоган действительно провели переговоры в Стамбуле. После встречи украинский лидер сообщил об обсуждении подготовки трёхсторонних переговоров с участием России, США и Украины в первой половине ноября. Турция рассматривается как одна из возможных площадок для такого диалога.
Стороны также затронули безопасность судоходства в Чёрном море, двустороннее сотрудничество и энергетическую поддержку Украины. По словам Зеленского, Киев рассчитывает на увеличение поставок генераторов и другого энергетического оборудования.
При этом официальных сообщений о договорённости организовать отдельную встречу Зеленского с Путиным не было.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский допустил проведение трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Турции. Возможность организации встречи он обсудил с Эрдоганом 31 октября. До этого среди предполагаемых площадок назывался Абу-Даби, однако окончательное место переговоров пока не объявлено.
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