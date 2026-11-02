Выборы в США 2026: итоги голосования и расклад сил в Конгрессе Оглавление Итоги выборов в США 2026: кто получил большинство в Конгрессе Результаты выборов в Палату представителей Результаты выборов в Сенат Губернаторы и другие важные гонки Что изменится после выборов в Конгресс Как отреагировали Дональд Трамп и Россия Что означают результаты выборов для Европы Что такое промежуточные выборы и кого выбирали 3 ноября Почему результаты выборов в США объявляют не сразу Когда следующие выборы президента США Частые вопросы Итоги промежуточных выборов в США 2026: кто получил большинство в Палате представителей и Сенате, расклад сил в Конгрессе и когда следующие выборы президента. 20117 20117 Промежуточные выборы в США 2026 года определили новый расклад сил в Палате представителей и Сенате Конгресса. Обложка © Anthony Behar/Sipa USA/ТАСС

Демократическая партия обеспечила контроль над обеими палатами Конгресса США по итогам промежуточных выборов 3 ноября 2026 года. По данным Associated Press, демократы уже преодолели необходимый порог в 218 мест в Палате представителей и получили как минимум 54 места в Сенате. Подсчёт в части округов и отдельных сенатских гонках продолжается, поэтому окончательные цифры по мандатам ещё могут меняться.

Новый состав Конгресса начнёт работу 3 января 2027 года. До этого обе палаты остаются в прежнем составе. После вступления нового Конгресса в полномочия президенту Дональду Трампу придётся работать с парламентом, где обе палаты контролирует оппозиционная Демократическая партия.

Итоги выборов в США 2026: кто получил большинство в Конгрессе

Главный итог голосования уже определён: демократы вернули себе и Палату представителей, и Сенат. При этом Associated Press продолжает объявлять победителей в отдельных гонках только тогда, когда у отстающего кандидата больше не остаётся реалистичного пути к победе.

Итоги выборов в США 2026 года: демократы получили большинство в Палате представителей, а борьба за контроль над Сенатом зависела от оставшихся гонок. Инфографика © Life.ru

Результаты выборов в Палату представителей

На выборах переизбирались все 435 членов Палаты представителей. Для большинства партии необходимо получить 218 мест. Демократы этот порог уже преодолели, поэтому контроль над нижней палатой в новом созыве перейдёт к ним.

Окончательный размер большинства пока может увеличиться: Associated Press продолжает подсчёт и объявление победителей в ряде округов. Среди заметных результатов — успехи демократов в штатах и округах, где два года назад уверенно побеждал Дональд Трамп. AP также отмечает, что республиканская стратегия досрочного изменения границ округов в нескольких штатах не принесла партии ожидаемого преимущества.

Переход Палаты под контроль демократов означает смену руководства комитетов, повестки нижней палаты и парламентского надзора. Лидер демократов в Палате Хаким Джеффрис рассматривается как основной кандидат на пост спикера после начала работы нового Конгресса.

Результаты выборов в Сенат

В 2026 году на голосование были вынесены 35 сенатских мест: 33 на очередных выборах и два на специальных. Перед выборами республиканцы контролировали Сенат со счётом 53:47, если учитывать двух независимых сенаторов, голосовавших вместе с демократами.

После голосования демократы обеспечили себе большинство. AP сообщает как минимум о 54 местах у демократического блока. Среди ключевых побед — Техас, Огайо, Канзас, Айова, Мэн, Северная и Южная Каролина. При этом отдельные гонки, включая Аляску и Миссисипи, ещё оставались без окончательного решения AP после дня выборов.

Контроль Сената особенно важен для кадровой политики Белого дома: верхняя палата утверждает министров, послов и федеральных судей. После смены большинства администрации Трампа будет сложнее проводить назначения без поддержки хотя бы части демократов.

Губернаторы и другие важные гонки

В 2026 году губернаторов выбирали в 36 штатах. Демократы одержали ряд заметных побед в штатах, которые в последние годы считались республиканскими или конкурентными.

• В Техасе демократ Джина Инохоса победила действующего губернатора-республиканца Грега Эбботта и стала первой женщиной латиноамериканского происхождения на этом посту.

Демократы добились заметных результатов на выборах губернаторов и в ключевых штатах США в 2026 году. Фото © Sandra Dahdah/ZUMA Press Wire

• В Огайо демократ Эми Эктон выиграла губернаторскую гонку у республиканца Вивека Рамасвами.

• В Джорджии Киша Лэнс Боттомс стала первой чернокожей женщиной, избранной губернатором американского штата.

• В Айове демократ Роб Сэнд выиграл пост губернатора, который долгое время контролировали республиканцы.

Некоторые губернаторские гонки, в частности на Аляске и в Канзасе, Associated Press не объявила сразу: там подсчёт продолжался из-за небольшого разрыва или особенностей местных правил голосования.

Сторонники кандидата Джеймса Таларико следят за результатами выборов в Техасе во время промежуточных выборов 2026 года. Фото © Bob Daemmrich/ZUMA Press Wire

Что изменится после выборов в Конгресс

Победа демократов не означает автоматической смены президента или немедленной отмены решений Белого дома. США переходят к разделённому правительству: президент остаётся республиканцем, а обе палаты Конгресса с января будут контролировать демократы.

Это меняет политическую механику сразу по нескольким направлениям. Демократы смогут определять повестку комитетов, инициировать парламентские расследования и вызывать чиновников на слушания. Палата представителей может начинать процедуру импичмента, однако для отстранения президента требуется решение Сената большинством в две трети голосов.

Сенат получает ключевое влияние на утверждение высокопоставленных чиновников и федеральных судей. Законодательные инициативы Белого дома также будут чаще требовать компромисса с демократами. В то же время у Трампа сохраняется право президентского вето, поэтому новый расклад может привести как к переговорам между партиями, так и к длительным блокировкам законопроектов.

Associated Press пишет, что демократы готовят программу первых ста дней нового Конгресса с акцентом на стоимость жизни, цены на топливо и продукты, здравоохранение и парламентский контроль над администрацией.

Американцы голосуют на промежуточных выборах в США 2026 года, на которых переизбираются все 435 членов Палаты представителей и часть Сената. Фото © Anthony Behar/Sipa USA

Как отреагировали Дональд Трамп и Россия

Дональд Трамп признал, что результат оказался для него несколько неожиданным, но отказался считать поражение республиканцев личным поражением. В интервью Fox News он отметил, что сам не был кандидатом на этих выборах и похвалил демократов за сильную кампанию. Позднее президент согласился с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, что война с Ираном и рост цен на бензин могли серьёзно повлиять на голосование.

В Москве призвали не делать выводов о российской политике из внутреннего голосования в США. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что внешнеполитический курс Москвы и её позиция по украинскому урегулированию не зависят от партийного расклада в американском Конгрессе. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также заявил, что России следует исходить прежде всего из собственных задач независимо от результатов американских выборов.

Что означают результаты выборов для Европы

Для европейских стран главный вопрос заключается не столько в смене партийного контроля над Конгрессом, сколько в том, насколько сильно новый расклад сможет ограничить внешнеполитические решения Белого дома.

Демократический Конгресс сможет влиять на бюджет, проводить слушания и блокировать часть назначений, однако значительная часть полномочий президента в торговой, санкционной и внешней политике сохраняется. Европейские аналитики отдельно отмечают, что ключевыми темами для ЕС останутся американские тарифы, поддержка Украины и дальнейший курс США в войне с Ираном.

Что такое промежуточные выборы и кого выбирали 3 ноября

Промежуточными в США называют федеральные выборы, которые проходят примерно в середине четырёхлетнего президентского срока. Они проводятся каждые два года и не включают выборы президента.

Конгресс США после выборов 2026 года: результаты голосования определяют, какая партия будет контролировать Палату представителей и Сенат. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

3 ноября 2026 года американцы переизбирали все 435 мест в Палате представителей и 35 мест в Сенате. Кроме того, в 36 штатах проходили губернаторские выборы, а по всей стране выбирали законодательные собрания штатов и других региональных и местных должностных лиц.

Именно промежуточные выборы определяют, сможет ли президент во второй половине срока опираться на Конгресс своей партии или будет вынужден работать с парламентским большинством оппозиции.

Почему результаты выборов в США объявляют не сразу

В США нет единого федерального центра, который одновременно подсчитывает все бюллетени. Голосование организуют штаты и местные избирательные органы, а правила обработки почтовых, досрочных и обычных бюллетеней различаются.

Associated Press не делает политических прогнозов при объявлении победителя. Агентство называет исход гонки только тогда, когда приходит к выводу, что у отстающего кандидата уже не остаётся реалистичного пути обойти лидера. Поэтому контроль над палатой может стать понятен раньше, чем будет определён победитель в каждом отдельном округе.

Когда следующие выборы президента США

Следующие президентские выборы в США состоятся 7 ноября 2028 года. Это следует из федерального правила: голосование проходит в первый вторник после первого понедельника ноября. Дату также указывают официальный портал правительства США USAGov и Федеральная избирательная комиссия США.

На выборах 2028 года американцы будут выбирать следующего президента после второго срока Дональда Трампа. Кандидаты обеих партий пока окончательно не определены. Дональд Трамп уже допускал, что вице-президент Джей Ди Вэнс может как принять участие в гонке, так и отказаться от выдвижения.

Частые вопросы

Кто победил на выборах в США 2026 года?

Демократическая партия обеспечила контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом. Подсчёт в отдельных гонках продолжается, поэтому окончательное число мест ещё уточняется.

Кто контролирует Сенат после выборов?

Демократы. По данным AP, они получили как минимум 54 места из 100. Для обычного большинства необходимо 51 место.

Кто контролирует Палату представителей?

Демократы уже преодолели порог в 218 мест и гарантировали себе большинство в Палате представителей нового созыва.

Почему точное число мест ещё меняется?

В некоторых штатах и округах продолжается подсчёт почтовых, досрочных и других бюллетеней. AP объявляет победителя только после того, как исход гонки становится математически необратимым.

Выбирали ли президента США в 2026 году?

Нет. 3 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс и региональные органы власти. Президентские выборы состоятся в 2028 году.

Когда следующие выборы президента США?

7 ноября 2028 года.

Когда новый Конгресс начнёт работу?

Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года.