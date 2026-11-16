Исключение знаменитой строфы «Выпьем с горя; где же кружка?» из стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» в школьном учебнике вызвало споры. Литературовед Наталья Михайлова предположила, что причиной могла стать антиалкогольная пропаганда, тогда как писатель Алексей Варламов не увидел в сокращении серьёзной проблемы. Своими оценками эксперты поделились с Life.ru.

То, что изъяли эти строки Пушкина про кружку — вероятно, это антиалкогольная пропаганда. Вот и всё. По-моему, этого не стоило делать Наталья Михайлов литературовед

По словам литературоведа, стихотворение прежде всего отражает глубокую привязанность поэта к няне Арине Родионовне. Она разделила с Пушкиным годы ссылки в Михайловском, поддерживала его в трудные времена и оставалась одним из самых близких ему людей.

Ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов допустил, что четверостишие могли исключить, чтобы не знакомить младших школьников с упоминанием алкоголя. При этом писатель отметил, что подобные сокращения встречались и раньше.

Честно говоря, я не думаю, что это такая принципиальная вещь. Видимо, сейчас убрали снова, чтобы детей не вводить в соблазн ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов

Однако, по мнению писателя, смысл строк невозможно понять без обстоятельств, в которых создавался «Зимний вечер». Находясь в Михайловском, Пушкин тяжело переживал бессрочную ссылку, увольнение со службы и конфликт с родителями. Поэт не знал, когда сможет вернуться к привычной жизни, поэтому особенно нуждался в поддержке няни.

«Ну конечно, «выпьем с горя» отражало то время, те переживания писателя. У него там действительно было горе. Зима, одиночество, снег — и сколько ещё впереди таких зим и такого одиночества, он не знал», — подчеркнул Варламов.

Ранее Life.ru сообщал, что из учебника литературного чтения для третьего класса исключили строфу стихотворения Пушкина «Зимний вечер». На сокращение обратила внимание петербурженка, помогавшая сыну учить произведение. В школьном пособии отсутствовало четверостишие с упоминанием кружки, хотя в более ранних изданиях стихотворение приводилось полностью. При этом официальные причины сокращения текста не уточнялись.