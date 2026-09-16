Выставка о цифровых технологиях освоения недр открыламь в Ханты-Мансийске В Ханты-Мансийске открылась выставка «Энергия недр». На примере передовых технологий поиска и добычи нефти выставка рассказывает о современной российской нефтегазовой отрасли и работающих в ней людях. Обложка © Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Выставка создана «Газпром нефтью» при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Основная аудитория – старшеклассники и студенты, поэтому сложные темы нефтегазовых технологий представлены здесь через мультимедийные модели и интерактивные игровые форматы. Экспозиция призвана показать возможности профессионального развития в нефтяной индустрии и вдохновить молодёжь связать с ней своё будущее. Посетители путешествуют через три зала – «Планета», «Технологии» и «Люди» – и знакомятся с теорией геологической эволюции, историей развития научной мысли и инженерных решений, современными технологиями и людьми, которые их разрабатывают и применяют.

Фото © Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

- Экспозиция является настоящей инвестицией в будущее Югры: в знания, в мотивацию юных жителей автономного округа, в формирование новых поколений специалистов. Уверен, что для многих молодых людей знакомство с выставкой станет началом большого профессионального пути в нефтегазовой отрасли, - рассказал губернатор Ханты-Мансийкого Автономного округа-Югры Руслан Кухарук.

Фото © пресс-служба губернатора Югры

- Мы поставили перед собой задачу показать, насколько технологична современная российская нефтегазовая отрасль, и создали цифровую экспозицию о передовых решениях в поиске и добыче нефти и газа, а также о людях, работающих в этой индустрии. Через эмоциональное вовлечение мы показываем, что нефтегазовая отрасль сегодня – это высокие технологии, интересная и перспективная работа. Всё, что мы представили на выставке – реальные проекты, технологии и сотрудники, - рассказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Александр Дюков.

Авторы Валерия Мишина