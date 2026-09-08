Взрыв и пожар в Приютово: что произошло в посёлке Башкирии 6 сентября

В башкирском посёлке Приютово Белебеевского района произошёл крупный пожар, во время которого прогремел сильный взрыв. Огонь охватил сразу три деревянные постройки — жилой дом, баню и хозяйственный сарай. Несмотря на масштаб ЧП, погибших и пострадавших нет. Life.ru собрал всё, что известно о пожаре в Приютово и появившейся версии о взрыве карбида.

Что произошло в Приютово

Сообщение о пожаре на улице Элеваторной в Приютово поступило экстренным службам 6 сентября в 17:15. Когда пожарные прибыли на место, огнём уже были охвачены три бревенчатые постройки: жилой дом, баня и хозяйственный сарай.

К тушению подключились сотрудники МЧС России и добровольная пожарная команда Баженовского сельсовета. Распространение пламени удалось остановить, после чего пожар полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Причину возникновения самого пожара устанавливает дознаватель МЧС.

Что взорвалось во время пожара в Приютово

Отдельное внимание к происшествию привлекли кадры очевидцев, разошедшиеся по соцсетям и региональным пабликам. Во время пожара раздался мощный взрыв.

По информации ряда региональных СМИ, в бане могла находиться упаковка с карбидом. Согласно этой версии, когда огонь добрался до помещения, произошёл взрыв. При этом в сообщении МЧС о происшествии причина взрыва не уточняется, поэтому версия с карбидом пока не является официально установленной причиной ЧП.

Почему карбид может быть опасен

Карбид кальция опасен прежде всего при контакте с водой или влагой: в результате химической реакции образуется легковоспламеняющийся ацетилен. При наличии огня, искры или другого источника воспламенения это может привести к быстрому возгоранию или взрыву.

Именно поэтому хранение карбида требует защиты вещества от влаги и соблюдения специальных мер безопасности. Однако установить, сыграл ли карбид такую роль непосредственно при пожаре в Приютово, должны специалисты.

Есть ли пострадавшие при пожаре в Приютово

Нет. По официальной информации МЧС Башкирии, погибших и пострадавших при пожаре на улице Элеваторной нет.

Пожарные также смогли остановить дальнейшее распространение огня. Возгорание ликвидировано.

Что известно о пожаре в Приютово к этому моменту

пожар произошёл 6 сентября 2026 года;

сообщение о возгорании поступило в 17:15;

ЧП случилось на улице Элеваторной в посёлке Приютово Белебеевского района Башкирии;

огонь охватил жилой дом, баню и хозяйственный сарай;

во время пожара произошёл сильный взрыв;

СМИ связывают взрыв с находившимся в бане карбидом, однако официально эта версия пока не подтверждена;

погибших и пострадавших нет;

пожар полностью ликвидирован;

точную причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС.