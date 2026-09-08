Взрыв и пожар в Приютово: что произошло в посёлке Башкирии 6 сентября
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В Приютово в Башкирии пожар охватил дом, баню и сарай, после чего прогремел взрыв. Пострадавших нет. Что известно о ЧП и версии с карбидом.
Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев
В башкирском посёлке Приютово Белебеевского района произошёл крупный пожар, во время которого прогремел сильный взрыв. Огонь охватил сразу три деревянные постройки — жилой дом, баню и хозяйственный сарай. Несмотря на масштаб ЧП, погибших и пострадавших нет. Life.ru собрал всё, что известно о пожаре в Приютово и появившейся версии о взрыве карбида.
Что произошло в Приютово
Сообщение о пожаре на улице Элеваторной в Приютово поступило экстренным службам 6 сентября в 17:15. Когда пожарные прибыли на место, огнём уже были охвачены три бревенчатые постройки: жилой дом, баня и хозяйственный сарай.
К тушению подключились сотрудники МЧС России и добровольная пожарная команда Баженовского сельсовета. Распространение пламени удалось остановить, после чего пожар полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
Причину возникновения самого пожара устанавливает дознаватель МЧС.
Что взорвалось во время пожара в Приютово
Отдельное внимание к происшествию привлекли кадры очевидцев, разошедшиеся по соцсетям и региональным пабликам. Во время пожара раздался мощный взрыв.
По информации ряда региональных СМИ, в бане могла находиться упаковка с карбидом. Согласно этой версии, когда огонь добрался до помещения, произошёл взрыв. При этом в сообщении МЧС о происшествии причина взрыва не уточняется, поэтому версия с карбидом пока не является официально установленной причиной ЧП.
Почему карбид может быть опасен
Карбид кальция опасен прежде всего при контакте с водой или влагой: в результате химической реакции образуется легковоспламеняющийся ацетилен. При наличии огня, искры или другого источника воспламенения это может привести к быстрому возгоранию или взрыву.
Именно поэтому хранение карбида требует защиты вещества от влаги и соблюдения специальных мер безопасности. Однако установить, сыграл ли карбид такую роль непосредственно при пожаре в Приютово, должны специалисты.
Есть ли пострадавшие при пожаре в Приютово
Нет. По официальной информации МЧС Башкирии, погибших и пострадавших при пожаре на улице Элеваторной нет.
Пожарные также смогли остановить дальнейшее распространение огня. Возгорание ликвидировано.
Что известно о пожаре в Приютово к этому моменту
- пожар произошёл 6 сентября 2026 года;
- сообщение о возгорании поступило в 17:15;
- ЧП случилось на улице Элеваторной в посёлке Приютово Белебеевского района Башкирии;
- огонь охватил жилой дом, баню и хозяйственный сарай;
- во время пожара произошёл сильный взрыв;
- СМИ связывают взрыв с находившимся в бане карбидом, однако официально эта версия пока не подтверждена;
- погибших и пострадавших нет;
- пожар полностью ликвидирован;
- точную причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС.
Life.ru будет следить за информацией экстренных служб и обновит материал, если появятся новые официальные данные о причине пожара и взрыва.