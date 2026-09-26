«Взываю к вашей гордости»: Лавров попросил журналистов заняться событиями в Буче

Сергей Лавров призвал иностранных журналистов провести собственное расследование событий в Буче и выяснить имена людей, показанных на кадрах из города в 2022 году. Об этом глава МИД России заявил 26 сентября на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Министр отметил, что задаёт этот вопрос журналистам уже несколько лет. По его словам, зарубежные репортёры берутся за расследования в менее значимых обстоятельствах, но не добиваются публикации официальных сведений о людях на кадрах из Бучи.

«Я взываю к вашей профессиональной гордости. В очередной раз, надеюсь, что буду услышан», — сказал Лавров.

Москва неоднократно обращалась к ООН с просьбой предоставить списки людей, которых называли погибшими в Буче. Лавров ранее рассказывал, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека объяснило отказ раскрыть имена соображениями безопасности родственников.

В сентябре Международный общественный трибунал представил доклад, в котором изложена российская версия событий. На этой неделе Лавров передал документ генсеку ООН Антониу Гутерришу и попросил Секретариат изучить его. Материалы также планируют передать журналистам, аккредитованным при организации.