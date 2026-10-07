«Я бы предпочёл оставить шрам»: Фантаст оценил технологии, помогающие стереть воспоминания о бывших

Будущие нейротехнологии смогут поставить человека перед выбором: сохранить болезненные воспоминания или попытаться удалить их. Китайский писатель-фантаст и соавтор книги «ИИ-2041» Чэнь Цюфань признался в интервью Life.ru, что сам не стал бы стирать из памяти бывшего партнёра даже при появлении такой возможности. Беседа состоялась в преддверии III Международного симпозиума «Создавая будущее», который состоится 12 и 13 ноября в Национальном центре «Россия».

Рассуждая о перспективах нейроимплантов, писатель допустил, что однажды технологии могут научиться вмешиваться не только в восприятие, но и в человеческую память.

Однако идея избавиться от переживаний вместе с самим воспоминанием кажется ему опасной. По словам Чэнь Цюфаня, прошлый опыт связан не только с другим человеком, но и с той версией личности, которой человек был в определённый момент жизни.

«Память, которую ты стираешь, уносит с собой и того человека, которым ты был, когда любил. Я бы предпочёл оставить шрам», — сказал фантаст.

Чэнь Цюфань сравнил такой подход с попыткой устранить само переживание вместо того, чтобы научиться с ним жить. В своём ответе он также сослался на буддийское представление о страдании из-за привязанности, подчеркнув, что избавление от привязанности не означает необходимость уничтожать воспоминания.

При этом подобная возможность пока остаётся частью футурологических рассуждений: современные нейроимпланты не позволяют по желанию удалять конкретные эпизоды человеческой памяти.