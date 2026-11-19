52-летняя актриса Екатерина Волкова стала бабушкой в четвёртый раз. Её старшая дочь Валерия родила мальчика, которого назвали Фёдором. Радостной новостью артистка поделилась с Super на премии OK! Awards «Больше чем звёзды».

Однако познакомиться с новорождённым Волкова пока не успела. Малыш появился на свет, когда она находилась на гастролях, а сейчас встретиться с ним не позволяет карантин.

«Ничего ещё не дарила. Я его ещё не видела. Я была на гастролях, и это случилось. А сейчас пока карантин. Сложно сейчас сказать, на кого похож», — призналась актриса.

При этом молодые родители не рассчитывают на помощь звёздной бабушки. По словам Волковой, дочь и её супруг намерены самостоятельно заботиться о ребёнке. Артистка не собирается вмешиваться в их решение.

У самой Екатерины трое детей. Старшая Валерия родилась в первом браке, а Богдан и Александра — от писателя Эдуарда Лимонова.

Ранее Life.ru рассказывал о серьёзном конфликте актрисы с семьёй старшей дочери. В январе Волкова жаловалась, что из-за разногласий с зятем практически лишилась общения с близкими. По её словам, супруг Валерии ограничивал контакты, запрещал публиковать фотографии с внуками, а сама наследница периодически блокировала мать в социальных сетях. Артистка признавалась, что ежедневно плачет из-за происходящего.

В феврале Волкова сообщила о редких встречах с дочерью и внуками после Нового года. Однако такого общения ей было недостаточно. Актриса признавалась, что тяжело переживает семейный разлад, но пока не решается обращаться в суд и надеется на мирное разрешение ситуации.