Более 130 судов перешли под российский флаг, а общий дедвейт отечественного торгового флота достиг 38 миллионов тонн. Как заявил министр транспорта Дмитрий Ядров на встрече с президентом Владимиром Путиным, по этому показателю современная Россия уже превзошла Советский Союз.

Глава Минтранса сообщил, что работа по переводу торговых судов из иностранных юрисдикций продолжается. Она направлена на повышение привлекательности российского флага для судовладельцев и укрепление позиций национального торгового флота.

Особое внимание Ядров уделил общей грузоподъёмности флота. По его словам, показатель достиг 38 миллионов тонн, превысив уровень советского периода. Речь идёт о дедвейте — максимальной массе переменных грузов, которую суда могут безопасно перевозить, включая товары, топливо и необходимые запасы.

Развитие торгового флота входит в число приоритетов транспортной политики России. На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2026 года Владимир Путин поставил задачу вывести страну в десятку мировых лидеров по совокупному дедвейту торговых судов.

Тогда же президент поручил правительству и Минтрансу повысить конкурентоспособность российского торгового флага. Среди направлений работы — совершенствование условий регистрации судов и сокращение административных барьеров для перевозчиков.

Ещё в октябре вице-премьер Андрей Никитин говорил, что после ПМЭФ под российский флаг перешли почти 100 крупных судов. Новые данные Ядрова свидетельствуют о дальнейшем росте этого показателя.

Ранее Life.ru сообщал о планах России существенно обновить торговый флот и построить не менее 260 судов в 2023–2028 годах. Соответствующую программу Владимир Путин анонсировал на Петербургском международном экономическом форуме.