Задержки и отмены рейсов сегодня, 12 ноября: что происходит в аэропортах России Оглавление Задержки рейсов сегодня, 12 ноября — главное Работают ли аэропорты Москвы сейчас Задержки рейсов в Москве 12 ноября Что происходит в Шереметьево Что происходит во Внуково Что происходит в Домодедово сегодня Что происходит в Жуковском Есть ли задержки в Пулково сегодня Аэропорты России 12 ноября — коротко Где ещё задерживаются рейсы 12 ноября Почему рейс задерживается, если аэропорт уже открыт Где проверить статус своего рейса Почему аэропорт и авиакомпания показывают разное время Что положено пассажиру при задержке рейса в 2026 году Что изменилось в правилах с 1 марта 2026 года Что делать, если авиакомпания не даёт воду или питание Можно ли приехать в аэропорт позже, если рейс задержали Почему цифры задержек на разных сайтах отличаются Частые вопросы Какие рейсы задерживаются и отменены сегодня, 12 ноября 2026 года. Работают ли Домодедово, Жуковский, Шереметьево, Внуково и Пулково, где проверить рейс и что положено пассажиру при задержке. Какие аэропорты России сегодня, 10 ноября, задерживают и отменяют рейсы: последние новости об ограничениях полётов. Обложка © Life.ru

Обновлено 12 ноября 2026 года

Аэропорты Домодедово и Жуковский утром 12 ноября работают после ночных ограничений на приём и выпуск самолётов. Росавиация сняла ограничения в Жуковском около полуночи, а в Домодедово после повторного кратковременного ограничения — в 02:09 мск. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

При этом снятие ограничений не означает мгновенного восстановления всего расписания. Утром задержки сохранялись в аэропортах московского авиаузла, Пулково, Кольцово, Иркутске, Уфе, Казани и других городах. Число задержанных рейсов меняется постоянно по мере вылетов, прилётов и корректировки расписания авиакомпаниями.

Пассажирам стоит проверять статус конкретного рейса непосредственно перед выездом в аэропорт — прежде всего на официальном табло аэропорта и у авиакомпании.

Задержки рейсов сегодня, 12 ноября — главное

Домодедово работает после ночных ограничений.

Последние ограничения в Домодедово были сняты в 02:09 мск.

Жуковский также вернулся к обычной работе после снятия ограничений около 00:01 мск.

Утром московские аэропорты продолжали обслуживать задержанные рейсы.

В Пулково действующих ограничений нет, однако на табло сохраняются задержки отдельных вылетов и прилётов.

Шереметьево и Внуково продолжают работу; задержки отдельных рейсов сохраняются.

Данные разных сервисов могут отличаться из-за времени обновления и методики подсчёта.

Статус своего рейса нужно проверять по номеру, а не ориентироваться только на общую цифру задержек по аэропорту.

При длительном ожидании пассажирам положены вода, питание, а при более продолжительной задержке — гостиница и трансфер.

Работают ли аэропорты Москвы сейчас

По состоянию на утро 12 ноября действующих ограничений в основных аэропортах московского авиаузла не было.

Ночью ограничения вводились в Домодедово и Жуковском. В Домодедово после снятия ограничений около полуночи Росавиация ещё раз ограничила работу аэропорта в 01:59 мск. В 02:09 ограничения снова были сняты.

В Жуковском ограничения были сняты около 00:01 мск. Официальное табло утром показывало выполнение основных рейсов 12 ноября по расписанию.

При этом «аэропорт работает» и «все самолёты вылетают вовремя» — не одно и то же. После даже короткого ограничения часть бортов может позднее прибыть, получить новое время вылета, ждать свободного слота или сдвинуть последующий рейс этого же самолёта.

Задержки рейсов в Москве 12 ноября

Оперативные агрегаторы утром фиксировали задержки во всех крупных аэропортах Москвы. Данные различаются из-за разного времени обновления.

Главный вывод для пассажира: не использовать общую цифру как статус своего рейса. Она может измениться уже через несколько минут.

Что происходит в Шереметьево

Шереметьево продолжает работу. Оперативные сервисы утром показывали задерживающиеся рейсы, однако действующих ограничений на работу аэропорта в актуальной сводке не было.

Онлайн-табло аэропортов России: как проверить задержку или отмену авиарейса сегодня. Фото © Life.ru

Поскольку Шереметьево обслуживает очень большое количество рейсов, абсолютная цифра задержек может выглядеть высокой даже при штатной работе. Для пассажира важнее статус именно его самолёта.

Что происходит во Внуково

Во Внуково действующих ограничений утром не сообщалось. При этом оперативные табло фиксируют задержки и отдельные отмены.

Это не обязательно связано непосредственно с ограничениями самого Внуково: расписание может затрагиваться из-за позднего прибытия самолёта из другого города, изменения маршрута или накопившегося сбоя в сети авиакомпании.

Что происходит в Домодедово сегодня

Домодедово работает. Последние ночные ограничения были сняты в 02:09 мск 12 ноября. До этого аэропорт пережил два эпизода ограничений — вечером 11 ноября и короткий повторный период с 01:59 до 02:09 мск 12 ноября.

Из-за этого часть расписания могла сместиться. Пассажирам сегодня лучше проверять официальный статус рейса, приложение или сайт авиакомпании, время начала регистрации и фактическое время вылета.

Задержка рейса в аэропорту Домодедово сегодня, 10 ноября: что делать пассажирам и какие услуги обязана предоставить авиакомпания. Фото © Life.ru

Что происходит в Жуковском

Жуковский также работает после ночных ограничений. Росавиация сняла их около 00:01 мск.

Официальное табло аэропорта утром 12 ноября показывало выполнение большинства ближайших вылетов по расписанию. Это важный апдейт по сравнению с 11 ноября, когда в Жуковском были отменены отдельные рейсы.

Есть ли задержки в Пулково сегодня

Да, отдельные задержки сохраняются. При этом Пулково работает без ограничений.

Разные специализированные сервисы утром показывали отличающиеся значения числа задержанных и отменённых рейсов. Разница объясняется временем обновления, набором рейсов и правилами подсчёта.

Поэтому для Пулково особенно важно не закреплять в тексте одну общую цифру на весь день: корректнее указывать время конкретного среза и давать читателю ссылку на официальное табло.

Аэропорты России 12 ноября — коротко

Инфографика © Life.ru

Пулково — Работает без ограничений, сохраняются задержки отдельных рейсов Кольцово — Есть задерживающиеся рейсы Иркутск — Есть задержки и отдельные отмены Уфа — Есть задержки Казань — Есть задержки отдельных рейсов

Данные по конкретному рейсу необходимо проверять непосредственно перед поездкой.

Где ещё задерживаются рейсы 12 ноября

Оперативные табло утром показывали задержки также в Екатеринбурге (Кольцово), Иркутске, Уфе, Казани, Сочи, Новосибирске, Хабаровске, Калининграде, Тюмени и других российских аэропортах.

Причины могут различаться: ограничения воздушного пространства, позднее прибытие самолёта, оборотное расписание, погода, техническое обслуживание, изменение маршрута или решение авиакомпании. По одному факту задержки нельзя автоматически определять её причину.

Отмена и задержка авиарейсов в России 10.11.2026: причины изменений расписания вылетов и прилётов. Фото © Life.ru

Почему рейс задерживается, если аэропорт уже открыт

Аэропорт может снова принимать и выпускать самолёты, но накопившийся сбой не исчезает мгновенно. Самолёт, который должен был вылететь в 01:00, мог отправиться только в 03:00, а после прилёта выполнять обратный рейс. Этот обратный рейс тоже автоматически сдвигается — так образуется цепочка задержек.

Кроме того, после открытия аэропорта диспетчерам и авиакомпаниям необходимо распределить очередность вылетов и прилётов. Поэтому фактическое восстановление расписания почти всегда занимает больше времени, чем сами ограничения.

Где проверить статус своего рейса

Официальное табло аэропорта — текущий операционный статус: регистрация, посадка, задержан, отменён, вылетел или прибыл. Сайт или приложение авиакомпании — перевозчик отвечает за конкретный рейс и может раньше сообщить новое время, замену борта, отмену или перебронирование. SMS, push и электронная почта — если контакты указаны при покупке, авиакомпания обычно уведомляет об изменениях. Справочная аэропорта — полезна, если онлайн-табло ещё не показывает окончательного решения по рейсу.

Почему аэропорт и авиакомпания показывают разное время

Это нормальная ситуация во время крупного сбоя. Аэропорт управляет обслуживанием самолётов и отображает операционный статус, а авиакомпания управляет своим расписанием, конкретным воздушным судном, экипажем, перебронированием пассажиров, отменой или переносом рейса.

Информация обновляется не одновременно. Новое время может сначала появиться у перевозчика, а затем — на табло аэропорта, или наоборот.

Что положено пассажиру при задержке рейса в 2026 году

С 1 марта 2026 года действует уточнённая редакция Федеральных авиационных правил. При задержке или отмене рейса перевозчик обязан бесплатно организовать пассажирам предусмотренное правилами обслуживание.

Инфографика © Life.ru

Что изменилось в правилах с 1 марта 2026 года

Новая редакция уточнила не только сами пороги, но и сроки, в которые услуга должна быть фактически оказана. Вода: право возникает после двух часов ожидания, организовать выдачу нужно в течение следующего часа. Питание: право возникает после четырёх часов, организовать его нужно не позднее двух часов после наступления порога. Гостиница: после восьми часов ожидания днём или шести ночью, с отдельным сроком на организацию размещения.

Это точнее старой упрощённой формулы «через два часа вода, через четыре часа еда»: действующие правила разделяют момент возникновения права и крайний срок предоставления услуги.

Что делать, если авиакомпания не даёт воду или питание

Сначала обратиться к представителю авиакомпании, на стойку перевозчика или в службу аэропорта, чтобы узнать, где находится представитель компании. Полезно сохранять посадочный талон, билет, сообщения о переносе, фотографии табло и чеки на необходимые расходы. Эти документы могут пригодиться для последующей претензии.

Можно ли приехать в аэропорт позже, если рейс задержали

Самостоятельно решать, что можно приехать значительно позже, рискованно: время вылета может снова измениться. Если авиакомпания прямо не сообщила новое время регистрации или не дала инструкции о более позднем прибытии, лучше ориентироваться на официальный статус перевозчика.

Почему цифры задержек на разных сайтах отличаются

На это влияют разное время обновления, разная граница того, что сервис считает «задержкой», отдельный подсчёт прилётов и вылетов и изменение статуса рейса прямо во время обновления страницы.

Частые вопросы

Работают ли аэропорты Москвы сегодня, 12 ноября?

Да. Домодедово и Жуковский вернулись к работе после ночных ограничений. Утром действующих ограничений в московском авиаузле не было, однако отдельные задержки сохранялись.

Работает ли Домодедово сейчас?

Да. Последние временные ограничения были сняты в 02:09 мск 12 ноября.

Работает ли Жуковский?

Да. Ограничения были сняты около 00:01 мск. Официальное табло утром показывало выполнение основных рейсов.

Есть ли задержки в Пулково?

Да. Пулково работает без ограничений, но утром сохранялись задержки отдельных рейсов.

Почему рейс задерживается после открытия аэропорта?

После ограничений самолёты и экипажи оказываются не в тех аэропортах и не в то время, которое предусматривало исходное расписание. Из-за этого возникает цепочка последующих задержек.

Когда пассажиру дают воду?

Право возникает при ожидании начала посадки более двух часов. Перевозчик должен организовать выдачу воды не позднее чем в течение следующего часа.

Когда должны дать питание?

После четырёх часов ожидания. Горячее питание и напитки должны быть организованы не позднее чем в течение двух часов после истечения первых четырёх часов.

Когда положена гостиница?

Если ожидание превышает восемь часов в дневное время или шесть часов ночью.

Нужно ли платить за гостиницу и питание?

Нет. Предусмотренные Федеральными авиационными правилами услуги предоставляются пассажиру бесплатно.

Можно ли вернуть билет из-за задержки?

При условиях вынужденного отказа — да. С 1 марта 2026 года правила отдельно учитывают задержку более чем на 30 минут относительно указанного в билете времени отправления.

Где лучше проверять рейс?

На официальном табло аэропорта и непосредственно у авиакомпании. Сторонние сервисы полезны для мониторинга общей ситуации, но не являются окончательным источником по конкретному билету.

Авторы Александра Новоселова