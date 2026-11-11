Задержки и отмены рейсов сегодня: что происходит в аэропортах России
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Какие рейсы задержаны и отменены 11 ноября 2026 года после ночных ограничений. Работает ли Пулково, ситуация в аэропортах России, онлайн-табло и права пассажиров.
Задержки и отмены рейсов в аэропортах России сегодня, 11 ноября: актуальная ситуация с вылетами и прилётами. Обложка © Life.ru
Утром 11 ноября крупнейший сбой расписания сохраняется в петербургском аэропорту Пулково после ночных ограничений на приём и выпуск самолётов. Росавиация сообщила о снятии ограничений около 07:35 мск, однако возвращение аэропорта к штатной работе не означает мгновенного восстановления расписания.
По данным пресс-службы Пулково на 08:00, более чем на два часа задержаны 42 рейса, шесть рейсов отменены, девять самолётов ушли на запасные аэродромы. Пассажирам необходимо проверять именно свой номер рейса: статус может меняться в течение утра по мере возвращения самолётов и экипажей в расписание.
Ночью ограничения затронули и другие аэропорты России. Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе ещё около 02:54 мск, а Пенза, Саранск и Саратов возобновили обслуживание рейсов к 08:13. При этом в течение ночи временные ограничения вводились сразу в нескольких регионах, поэтому последствия могут отражаться на отдельных рейсах даже после официального открытия аэропорта.
Life.ru собрал актуальный статус, порядок проверки рейса и правила, по которым авиакомпания обязана обслуживать пассажиров при длительной задержке.
Статус сейчас: Пулково работает, но задержки сохраняются
Пулково на утро 11 ноября
Ограничения на приём и выпуск самолётов сняты. По данным аэропорта на 08:00: 42 рейса задержаны более чем на два часа, 6 отменены, 9 ушли на запасные аэродромы. Это оперативный срез — цифры меняются в течение дня.
Главное различие для пассажира: «аэропорт открыт» не означает «мой рейс вылетит вовремя». После многочасовых ограничений авиакомпаниям нужно вернуть самолёты с запасных аэродромов, восстановить оборот бортов и экипажей, а аэропорту — перераспределить слоты.
Что произошло в Пулково ночью 11 ноября
- Около 00:47 Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в Пулково.
- Ограничения были связаны с обеспечением безопасности полётов на фоне угрозы БПЛА в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
- В 07:13 аэропорт начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Около 07:35 Росавиация сообщила о полном снятии ограничений на приём и выпуск самолётов.
- К 08:00 в аэропорту оставались 42 рейса с задержкой более двух часов, шесть отменённых рейсов и девять самолётов, ушедших на запасные аэродромы.
Часть самолётов, следовавших в Петербург, ночью направлялась на запасные аэродромы. Это может влиять и на последующие рейсы того же борта: задержка одного сегмента часто переносится дальше по суточному расписанию.
Аэропорт Пулково: актуальная информация о задержанных и отменённых рейсах в среду, 11 ноября. Фото © Life.ru
Какие рейсы задерживаются в Пулково сегодня
На 08:00 более чем на два часа были задержаны 42 рейса. Поскольку табло обновляется в реальном времени, перечислять десятки направлений как фиксированный список на весь день некорректно. Надёжнее искать конкретный номер рейса на официальном табло Пулково и затем сверять данные с сайтом или приложением авиакомпании.
Что проверить перед выездом
1) номер рейса в билете;
2) официальный онлайн-табло аэропорта;
3) приложение или сайт авиакомпании;
4) уведомления перевозчика по SMS/e-mail.
Если данные расходятся, окончательное решение о переносе, отмене, возврате или перебронировании принимает перевозчик.
Работают ли аэропорты Москвы сегодня
Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе около 02:54 мск. Ночью Домодедово некоторое время обслуживал рейсы по согласованию с соответствующими органами, после чего ограничения были сняты. При этом на онлайн-табло Домодедова утром были отдельные опоздания и как минимум одна отмена, поэтому пассажирам нужно проверять конкретный рейс.
Отдельных подтверждённых массовых ограничений для Шереметьево в проверенном утреннем срезе нет. Однако задержки отдельных рейсов могут возникать из-за оборота самолётов, позднего прибытия борта, ограничений в аэропорту назначения или по маршруту.
Какие ещё аэропорты ограничивали работу ночью
В течение ночи временные ограничения вводились сразу в нескольких аэропортах России. К утру часть из них уже была снята, но последствия могут сохраняться в расписании.
Задержки и отмены рейсов в Пулково, Домодедово, Внуково: изменения в расписании самолётов. Инфографика © Life.ru
Почему рейс может задерживаться после снятия ограничений
- Самолёт мог уйти на запасной аэродром и ещё не вернуться в базовый аэропорт.
- Экипаж может выйти за допустимые нормы рабочего времени после многочасового ожидания.
- Аэропорт восстанавливает очередность вылетов и прилётов после накопившегося потока.
- Рейс может ждать свободного слота на вылет или прилёт.
- Ограничения могут сохраняться в аэропорту назначения или на маршруте.
- Перенос может быть связан с погодой, техническим состоянием самолёта или операционным решением перевозчика.
Как узнать, задержан или отменён ваш рейс
Как узнать о задержках и отменах рейсов по онлайн-табло. Фото © Life.ru
- Найдите номер рейса в билете или маршрутной квитанции.
- Откройте официальное онлайн-табло аэропорта вылета.
- Сверьте время с сайтом или приложением авиакомпании.
- Проверьте SMS, push-уведомления и e-mail от перевозчика.
- При отмене или существенном переносе обратитесь к представителю авиакомпании за переоформлением, возвратом и подтверждением задержки.
Что положено пассажиру при задержке рейса в 2026 году
С 1 марта 2026 года действует уточнённая редакция Федеральных авиационных правил. Важно различать порог ожидания и крайний срок, когда услуга должна быть фактически предоставлена.
Что положено пассажирам при задержке самолёта: вода, питание, гостиница и возврат денег. Инфографика © Life.ru
Важно: обязанность предоставить эти услуги действует и при задержке из-за неблагоприятных условий, требований безопасности и других причин, перечисленных в Федеральных авиационных правилах. Услуги предоставляются пассажирам, находящимся в аэропорту отправления или промежуточной посадки, без дополнительной платы.
Можно ли вернуть деньги за билет при задержке
Да, в определённых случаях. С 1 марта 2026 года задержка рейса более чем на 30 минут от времени отправления, указанного в билете, прямо включена в перечень оснований для вынужденного отказа от перевозки. При вынужденном отказе пассажир может требовать возврата стоимости перевозки, включая по невозвратному тарифу, в порядке, установленном правилами перевозчика и законодательством.
Для подтверждения причины и длительности задержки полезно получить у представителя авиакомпании справку или отметку о задержке/отмене рейса и сохранить чеки по дополнительным расходам.
Официальные онлайн-табло: где проверять рейс
- Пулково — официальный сайт аэропорта и раздел «Вылет/Прилёт».
- Шереметьево — официальное онлайн-табло аэропорта.
- Внуково — официальное онлайн-табло аэропорта.
- Домодедово — официальное онлайн-табло аэропорта.
- Сочи и другие аэропорты — официальный сайт соответствующей воздушной гавани.
После проверки табло всегда сверяйте информацию с авиакомпанией: именно перевозчик принимает решение о переносе, отмене, переоформлении и возврате.
Почему табло аэропорта и авиакомпания могут показывать разное время
Системы обновляются не одновременно. Аэропорт показывает операционный статус обслуживания рейса, а авиакомпания управляет конкретным расписанием, заменой борта, перебронированием и возвратом. В сбойной ситуации время может корректироваться несколько раз.
Задержки рейсов 11 ноября — главное
- Пулково возобновил штатную работу после ночных ограничений.
- На 08:00 в Пулково более чем на два часа задерживались 42 рейса, шесть были отменены, девять ушли на запасные аэродромы.
- Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе ещё ночью.
- Пенза, Саранск и Саратов возобновили обслуживание рейсов к 08:13.
- После снятия ограничений задержки могут сохраняться ещё несколько часов из-за восстановления оборота самолётов и экипажей.
- Главный источник информации для пассажира — номер рейса на официальном табло плюс данные авиакомпании.
- С 1 марта 2026 года уточнены сроки предоставления воды, питания и гостиницы при длительном ожидании.
FAQ
- Работает ли Пулково сейчас, 11 ноября?
Да. Росавиация сообщила о снятии ограничений около 07:35 мск. Однако расписание после ночного сбоя восстанавливается, поэтому задержки и отмены сохраняются.
- Сколько рейсов задержано в Пулково?
По данным пресс-службы аэропорта на 08:00, более чем на два часа задержаны 42 рейса, шесть отменены, девять самолётов ушли на запасные аэродромы. Цифры меняются в течение дня.
- Закрыты ли Внуково и Домодедово?
Нет. Ограничения были сняты около 02:54 мск. Но отдельные рейсы могут выполняться с отклонением от расписания.
- Почему рейс задержан, если аэропорт уже открыт?
После снятия ограничений требуется время, чтобы вернуть самолёты с запасных аэродромов, восстановить работу экипажей и слоты. Поэтому аэропорт может работать, а конкретный рейс — оставаться задержанным.
- Когда авиакомпания должна дать воду?
Право возникает при ожидании начала посадки более двух часов. По правилам 2026 года вода должна быть предоставлена не позднее чем в течение следующего часа после истечения двух часов ожидания.
- Когда положено горячее питание?
При ожидании более четырёх часов. Перевозчик должен организовать питание и напитки не позднее чем в течение двух часов после истечения первых четырёх часов ожидания.
- Когда положена гостиница?
При ожидании более восьми часов днём или более шести часов ночью. Правила устанавливают срок организации размещения после наступления соответствующего порога.
- Можно ли вернуть невозвратный билет из-за задержки?
Если задержка превышает 30 минут от времени отправления в билете, пассажир вправе заявить вынужденный отказ от перевозки; в этом случае применяется возврат в установленном порядке.