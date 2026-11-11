Задержки и отмены рейсов сегодня: что происходит в аэропортах России Оглавление Статус сейчас: Пулково работает, но задержки сохраняются Что произошло в Пулково ночью 11 ноября Какие рейсы задерживаются в Пулково сегодня Работают ли аэропорты Москвы сегодня Какие ещё аэропорты ограничивали работу ночью Почему рейс может задерживаться после снятия ограничений Как узнать, задержан или отменён ваш рейс Что положено пассажиру при задержке рейса в 2026 году Можно ли вернуть деньги за билет при задержке Официальные онлайн-табло: где проверять рейс Почему табло аэропорта и авиакомпания могут показывать разное время Задержки рейсов 11 ноября — главное FAQ Какие рейсы задержаны и отменены 11 ноября 2026 года после ночных ограничений. Работает ли Пулково, ситуация в аэропортах России, онлайн-табло и права пассажиров. Задержки и отмены рейсов в аэропортах России сегодня, 11 ноября: актуальная ситуация с вылетами и прилётами. Обложка © Life.ru

Утром 11 ноября крупнейший сбой расписания сохраняется в петербургском аэропорту Пулково после ночных ограничений на приём и выпуск самолётов. Росавиация сообщила о снятии ограничений около 07:35 мск, однако возвращение аэропорта к штатной работе не означает мгновенного восстановления расписания.

По данным пресс-службы Пулково на 08:00, более чем на два часа задержаны 42 рейса, шесть рейсов отменены, девять самолётов ушли на запасные аэродромы. Пассажирам необходимо проверять именно свой номер рейса: статус может меняться в течение утра по мере возвращения самолётов и экипажей в расписание.

Ночью ограничения затронули и другие аэропорты России. Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе ещё около 02:54 мск, а Пенза, Саранск и Саратов возобновили обслуживание рейсов к 08:13. При этом в течение ночи временные ограничения вводились сразу в нескольких регионах, поэтому последствия могут отражаться на отдельных рейсах даже после официального открытия аэропорта.

Life.ru собрал актуальный статус, порядок проверки рейса и правила, по которым авиакомпания обязана обслуживать пассажиров при длительной задержке.

Статус сейчас: Пулково работает, но задержки сохраняются

Пулково на утро 11 ноября

Ограничения на приём и выпуск самолётов сняты. По данным аэропорта на 08:00: 42 рейса задержаны более чем на два часа, 6 отменены, 9 ушли на запасные аэродромы. Это оперативный срез — цифры меняются в течение дня.

Главное различие для пассажира: «аэропорт открыт» не означает «мой рейс вылетит вовремя». После многочасовых ограничений авиакомпаниям нужно вернуть самолёты с запасных аэродромов, восстановить оборот бортов и экипажей, а аэропорту — перераспределить слоты.

Что произошло в Пулково ночью 11 ноября

Около 00:47 Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в Пулково.

Ограничения были связаны с обеспечением безопасности полётов на фоне угрозы БПЛА в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В 07:13 аэропорт начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Около 07:35 Росавиация сообщила о полном снятии ограничений на приём и выпуск самолётов.

К 08:00 в аэропорту оставались 42 рейса с задержкой более двух часов, шесть отменённых рейсов и девять самолётов, ушедших на запасные аэродромы.

Часть самолётов, следовавших в Петербург, ночью направлялась на запасные аэродромы. Это может влиять и на последующие рейсы того же борта: задержка одного сегмента часто переносится дальше по суточному расписанию.

Аэропорт Пулково: актуальная информация о задержанных и отменённых рейсах в среду, 11 ноября. Фото © Life.ru

Какие рейсы задерживаются в Пулково сегодня

На 08:00 более чем на два часа были задержаны 42 рейса. Поскольку табло обновляется в реальном времени, перечислять десятки направлений как фиксированный список на весь день некорректно. Надёжнее искать конкретный номер рейса на официальном табло Пулково и затем сверять данные с сайтом или приложением авиакомпании.

Что проверить перед выездом

1) номер рейса в билете; 2) официальный онлайн-табло аэропорта; 3) приложение или сайт авиакомпании; 4) уведомления перевозчика по SMS/e-mail. Если данные расходятся, окончательное решение о переносе, отмене, возврате или перебронировании принимает перевозчик.

Работают ли аэропорты Москвы сегодня

Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе около 02:54 мск. Ночью Домодедово некоторое время обслуживал рейсы по согласованию с соответствующими органами, после чего ограничения были сняты. При этом на онлайн-табло Домодедова утром были отдельные опоздания и как минимум одна отмена, поэтому пассажирам нужно проверять конкретный рейс.

Отдельных подтверждённых массовых ограничений для Шереметьево в проверенном утреннем срезе нет. Однако задержки отдельных рейсов могут возникать из-за оборота самолётов, позднего прибытия борта, ограничений в аэропорту назначения или по маршруту.

Какие ещё аэропорты ограничивали работу ночью

В течение ночи временные ограничения вводились сразу в нескольких аэропортах России. К утру часть из них уже была снята, но последствия могут сохраняться в расписании.

Задержки и отмены рейсов в Пулково, Домодедово, Внуково: изменения в расписании самолётов. Инфографика © Life.ru

Почему рейс может задерживаться после снятия ограничений

Самолёт мог уйти на запасной аэродром и ещё не вернуться в базовый аэропорт.

Экипаж может выйти за допустимые нормы рабочего времени после многочасового ожидания.

Аэропорт восстанавливает очередность вылетов и прилётов после накопившегося потока.

Рейс может ждать свободного слота на вылет или прилёт.

Ограничения могут сохраняться в аэропорту назначения или на маршруте.

Перенос может быть связан с погодой, техническим состоянием самолёта или операционным решением перевозчика.

Как узнать, задержан или отменён ваш рейс

Как узнать о задержках и отменах рейсов по онлайн-табло. Фото © Life.ru

Найдите номер рейса в билете или маршрутной квитанции. Откройте официальное онлайн-табло аэропорта вылета. Сверьте время с сайтом или приложением авиакомпании. Проверьте SMS, push-уведомления и e-mail от перевозчика. При отмене или существенном переносе обратитесь к представителю авиакомпании за переоформлением, возвратом и подтверждением задержки.

Что положено пассажиру при задержке рейса в 2026 году

С 1 марта 2026 года действует уточнённая редакция Федеральных авиационных правил. Важно различать порог ожидания и крайний срок, когда услуга должна быть фактически предоставлена.

Что положено пассажирам при задержке самолёта: вода, питание, гостиница и возврат денег. Инфографика © Life.ru

Важно: обязанность предоставить эти услуги действует и при задержке из-за неблагоприятных условий, требований безопасности и других причин, перечисленных в Федеральных авиационных правилах. Услуги предоставляются пассажирам, находящимся в аэропорту отправления или промежуточной посадки, без дополнительной платы.

Можно ли вернуть деньги за билет при задержке

Да, в определённых случаях. С 1 марта 2026 года задержка рейса более чем на 30 минут от времени отправления, указанного в билете, прямо включена в перечень оснований для вынужденного отказа от перевозки. При вынужденном отказе пассажир может требовать возврата стоимости перевозки, включая по невозвратному тарифу, в порядке, установленном правилами перевозчика и законодательством.

Для подтверждения причины и длительности задержки полезно получить у представителя авиакомпании справку или отметку о задержке/отмене рейса и сохранить чеки по дополнительным расходам.

Официальные онлайн-табло: где проверять рейс

Почему табло аэропорта и авиакомпания могут показывать разное время

Системы обновляются не одновременно. Аэропорт показывает операционный статус обслуживания рейса, а авиакомпания управляет конкретным расписанием, заменой борта, перебронированием и возвратом. В сбойной ситуации время может корректироваться несколько раз.

Задержки рейсов 11 ноября — главное

Пулково возобновил штатную работу после ночных ограничений.

На 08:00 в Пулково более чем на два часа задерживались 42 рейса, шесть были отменены, девять ушли на запасные аэродромы.

Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе ещё ночью.

Пенза, Саранск и Саратов возобновили обслуживание рейсов к 08:13.

После снятия ограничений задержки могут сохраняться ещё несколько часов из-за восстановления оборота самолётов и экипажей.

Главный источник информации для пассажира — номер рейса на официальном табло плюс данные авиакомпании.

С 1 марта 2026 года уточнены сроки предоставления воды, питания и гостиницы при длительном ожидании.

FAQ

Работает ли Пулково сейчас, 11 ноября?

Да. Росавиация сообщила о снятии ограничений около 07:35 мск. Однако расписание после ночного сбоя восстанавливается, поэтому задержки и отмены сохраняются.

Сколько рейсов задержано в Пулково?

По данным пресс-службы аэропорта на 08:00, более чем на два часа задержаны 42 рейса, шесть отменены, девять самолётов ушли на запасные аэродромы. Цифры меняются в течение дня.

Закрыты ли Внуково и Домодедово?

Нет. Ограничения были сняты около 02:54 мск. Но отдельные рейсы могут выполняться с отклонением от расписания.

Почему рейс задержан, если аэропорт уже открыт?

После снятия ограничений требуется время, чтобы вернуть самолёты с запасных аэродромов, восстановить работу экипажей и слоты. Поэтому аэропорт может работать, а конкретный рейс — оставаться задержанным.

Когда авиакомпания должна дать воду?

Право возникает при ожидании начала посадки более двух часов. По правилам 2026 года вода должна быть предоставлена не позднее чем в течение следующего часа после истечения двух часов ожидания.

Когда положено горячее питание?

При ожидании более четырёх часов. Перевозчик должен организовать питание и напитки не позднее чем в течение двух часов после истечения первых четырёх часов ожидания.

Когда положена гостиница?

При ожидании более восьми часов днём или более шести часов ночью. Правила устанавливают срок организации размещения после наступления соответствующего порога.

Можно ли вернуть невозвратный билет из-за задержки?

Если задержка превышает 30 минут от времени отправления в билете, пассажир вправе заявить вынужденный отказ от перевозки; в этом случае применяется возврат в установленном порядке.

Авторы Александра Новоселова