Заглянуть в своё будущее: В Москве расширяют профориентацию для школьников

Правительство Москвы решило расширить программу комплексной профориентации школьников. С января 2027 года к ней смогут присоединиться восьмиклассники, а число площадок увеличится за счёт центра практического обучения в Печатниках. Там подростки смогут познакомиться с востребованными специальностями и попробовать себя в разных профессиях. Решение о расширении географии и аудитории московской программы комплексной профориентации принял мэр Сергей Собянин по итогам обсуждения доклада на заседании президиума столичного правительства.

Программа продолжит развиваться как часть стратегии московской системы социальной защиты до 2030 года. Её задача — помочь подросткам разобраться в своих интересах и способностях, изучить образовательные маршруты и получить представление о профессиях ещё до поступления в колледж или вуз.

Зачем школьникам нужна профориентация

Москва предлагает подросткам множество вариантов для дальнейшего образования и работы. В городе сосредоточены крупные университеты, колледжи, предприятия и компании, развиваются новые отрасли и появляются специальности. При этом рынок труда быстро меняется под влиянием технологий, цифровизации и искусственного интеллекта. Одни профессии теряют прежнее значение, возникают другие, меняются и требования работодателей.

Городская система комплексной профориентации начала работать в 2023 году, а в сентябре 2026-го стартовал её четвёртый сезон. Она объединила школы, колледжи, университеты, службу занятости и крупных московских работодателей.

Подросткам помогают определить сильные стороны, изучить специальности и возможные образовательные маршруты. Школьники общаются с представителями учебных заведений и компаний, получают консультации специалистов и могут на практике проверить, насколько им подходит выбранная сфера. Задача проекта — не выбрать профессию за ребёнка, а дать ему достаточно информации и опыта для самостоятельного решения.

Профориентация для девятиклассников

Первыми участниками стали ученики девятых классов. Именно в этом возрасте многим приходится решать, продолжать обучение в школе или поступать в колледж, а также выбирать специальность. За несколько лет профориентационные мероприятия охватили более 200 тысяч московских девятиклассников.

Подростки проходят тестирование и индивидуальные консультации, участвуют в профессиональных пробах, посещают фестивали, предприятия и дни открытых дверей. На одной из площадок познакомиться с востребованными специальностями помогают интерактивный 5D-кинотеатр и VR-тренажёр. С помощью виртуальной реальности можно попробовать себя, например, в роли сварщика, токаря, повара, пекаря или машиниста электропоезда.

После профориентационного тестирования школьники встречаются с карьерными наставниками, которые разбирают результаты и помогают определить подходящие направления. Там же подростки общаются с представителями московских колледжей и узнают об образовательных программах. В 2025/2026 учебном году эту площадку посетили свыше 80 тысяч человек.

Практические занятия проходят в мастерских и лабораториях 43 столичных колледжей. За прошлый учебный год девятиклассники прошли около 90 тысяч профессиональных проб. Кроме того, школьники побывали более чем в 500 организациях и на предприятиях Москвы, где познакомились с работой различных отраслей.

Фото © Mos.ru / Максим Денисов

Среди девятиклассников, поступивших в этом году в московские колледжи, 93% ранее участвовали хотя бы в одном профориентационном мероприятии.

Родители как союзники

Выбор дальнейшего образования подростки часто обсуждают с семьёй, поэтому отдельное внимание уделяется родителям. Их знакомят с современным рынком труда, востребованными специальностями и вариантами обучения. Для этого в течение учебного года ежемесячно проводят специальные встречи, где взрослым помогают разобраться в образовательных и карьерных возможностях для детей.

Профориентация для учеников 10–11-х классов

С 2026 года проект распространился на десятиклассников и одиннадцатиклассников социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей, ориентированных на поступление в вузы.

Сначала старшеклассникам рассказывают, как сопоставить собственные интересы и способности с востребованностью профессий. Затем они выбирают интересующие профессиональные области. Наиболее популярными стали медиа и коммуникации, а также искусство и творчество — по 15%. Экономику и управление выбрали 14%, столько же — сервис и туризм, общественные науки заинтересовали 10%.

После тестирования школьники получают индивидуальную консультацию карьерного наставника. Специалист помогает разобраться, какие направления доступны с выбранными предметами ЕГЭ, какие экзамены потребуются для поступления, где можно получить нужную специальность и кем впоследствии работать.

Старшеклассники также встречаются с представителями университетов и узнают о специальностях, образовательных программах и требованиях к абитуриентам. С проектом сотрудничают 56 вузов, включая МГУ имени М.В. Ломоносова, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, РУДН имени Патриса Лумумбы и МГТУ имени Н.Э. Баумана.

На заключительном этапе подросткам рассказывают о цифровых инструментах для выбора университета, вариантах целевого обучения и способах получить дополнительные баллы при поступлении.

Профориентацию для старшеклассников уже прошли более 13 тысяч подростков. Свыше 90% участников определились с будущей профессией и профилем обучения. До конца года число учеников 10–11-х классов, охваченных проектом, планируется увеличить примерно до 35 тысяч.