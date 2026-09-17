Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 11:10

«Завуалированное предложение сдаться?»: В Германии оценили слова Зеленского о победе

Junge Welt увидела в словах Зеленского возможный сигнал к капитуляции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Немецкая газета Junge Welt усмотрела в последних заявлениях Владимира Зеленского возможный сигнал о смягчении позиции Киева по вопросу завершения конфликта. Автор комментария задался вопросом, не является ли рассуждение украинского политика о прекращении боевых действий завуалированным предложением о капитуляции.

Поводом стала формулировка Зеленского о том, что прекращение боевых действий могло бы стать «настоящей победой». Junge Welt сопоставляет её с прежней риторикой украинского руководства и считает изменение акцента показательным.

В качестве дополнительного аргумента автор напомнил о более ранних высказываниях Зеленского о тяжёлой зиме. Киев в последние недели действительно неоднократно говорил о рисках холодного сезона и обсуждал с представителями США варианты деэскалации и возобновления переговоров.

Песков приветствовал усилия любых стран для мира на Украине, но назвал проблему
Песков приветствовал усилия любых стран для мира на Украине, но назвал проблему

Ранее Life.ru писал, что Зеленский допустил серьёзные изменения в процессе урегулирования уже в сентябре. Он тогда заявил, что месяц способен многое изменить, и связал дальнейшие шаги с работой американских посредников. Позже украинская сторона сообщила о подготовке нового раунда переговоров с Россией в октябре.

Больше новостей о дипломатии, международных отношениях и украинском урегулировании — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar