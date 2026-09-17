Немецкая газета Junge Welt усмотрела в последних заявлениях Владимира Зеленского возможный сигнал о смягчении позиции Киева по вопросу завершения конфликта. Автор комментария задался вопросом, не является ли рассуждение украинского политика о прекращении боевых действий завуалированным предложением о капитуляции.

Поводом стала формулировка Зеленского о том, что прекращение боевых действий могло бы стать «настоящей победой». Junge Welt сопоставляет её с прежней риторикой украинского руководства и считает изменение акцента показательным.

В качестве дополнительного аргумента автор напомнил о более ранних высказываниях Зеленского о тяжёлой зиме. Киев в последние недели действительно неоднократно говорил о рисках холодного сезона и обсуждал с представителями США варианты деэскалации и возобновления переговоров.

Ранее Life.ru писал, что Зеленский допустил серьёзные изменения в процессе урегулирования уже в сентябре. Он тогда заявил, что месяц способен многое изменить, и связал дальнейшие шаги с работой американских посредников. Позже украинская сторона сообщила о подготовке нового раунда переговоров с Россией в октябре.