Здесь заботятся по-домашнему: В Москве открыли обновлённый геронтологический центр

Геронтологический центр «Западный» в Ново-Переделкино вновь открылся после реконструкции. О завершении работ сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Москва продолжает улучшать социальное обслуживание горожан, которым нужны особое внимание и поддержка. Сегодня в столице действуют семь геронтологических центров для пожилых, 14 социальных домов для людей с ментальными особенностями и два геронтопсихиатрических центра для пожилых с деменцией.

«Мы последовательно ведём реконструкцию этих социальных учреждений, создавая внутри не просто комфортную обстановку, а условия, максимально приближенные к домашним», — отметил градоначальник.

История «Западного» началась в 1911 году: тогда он назывался Городским убежищем имени Тарасовых. Здесь много десятилетий живут участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, учёные, деятели культуры и образования «серебряного» возраста.

Со временем исторический комплекс устарел и перестал отвечать современным требованиям к московским услугам социальной защиты. Собянин постановил провести полное обновление. Работы начались в сентябре 2024 года и длились ровно два года.

После реконструкции два жилых корпуса площадью 14 тыс. кв. м, построенные в 1960–1970-е, готовы принять 460 пожилых людей, полностью утративших способность обслуживать себя или нуждающихся в постоянном уходе, который невозможно организовать дома. Места обустроены с учётом потребностей каждого жителя независимо от состояния здоровья.

Всего оборудована 161 комфортная комната — на двух–четырёх человек. Для маломобильных граждан сделана безбарьерная среда: расширены дверные проёмы, установлены потолочные подъёмники для колясочников, оборудованы удобные санузлы. Для самой тяжёлой категории предусмотрены комнаты с отдельным выходом на просторную террасу — так люди с ограниченной подвижностью смогут чаще бывать на свежем воздухе.

О жителях заботится междисциплинарная команда — более 450 сотрудников: врачи, медсёстры, инструкторы лечебной и адаптивной физической культуры, психологи, специалисты по социальной реабилитации, помощники по уходу и другие.

В одном из корпусов, чья площадь превышает 3 тыс. кв. м, открыт симуляционный центр обучения профессиональному уходу. Первая такая площадка заработала в 2023 году в Южнопортовом районе, и её модель стали использовать в других учреждениях.

Фото © Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Подготовка идёт по пяти тематическим направлениям. «Движение» учит подбирать технические средства реабилитации из городского набора — ходунки, трости, функциональные кровати и другое. Проверить удобство и безопасность можно на разных поверхностях: льду, газоне, гравии. «Гигиена» помогает отработать процедуры для маломобильного человека: выбор косметических средств, безопасное перемещение в ванную, купание. «Забота» посвящена перемещению и кормлению — в обстановке комнаты геронтологического центра или городской квартиры, приспособленной для маломобильного жильца. «Безопасность» знакомит с первой помощью, пожарной безопасностью и правилами безопасного ухода. «Уважение» развивает эмпатию и умение понимать людей, которым нужна поддержка.

Ежедневно центр может принимать до 50 человек. Это сотрудники учреждений профессионального ухода и родственники, которые заботятся о близких дома. Базовый курс рассчитан на два дня; москвичи могут пройти его бесплатно после выписки близкого человека из стационара.

Среди слушателей также работники социальных учреждений Москвы и другие профильные специалисты. Их учат безопасно перемещать маломобильных близких, обращаться с функциональными кроватями, подъёмниками, вертикализаторами и креслами-колясками. На курсе можно освоить организацию домашнего пространства без барьеров, узнать, как предотвращать травмы и выстраивать общение без конфликтов. Все программы опираются на единые московские стандарты ухода — благодаря этому помощь остаётся эффективной и безопасной для специалистов, подопечных и их близких.

Всего центр предлагает 35 образовательных программ. Пять из них новые — с упором на геронтологию и надомный уход. Среди них «Бережные шаги заботы, или Как сохранить эмоциональный климат во взаимоотношениях с пожилым человеком», «Комплексный уход за проживающими в геронтологическом центре» и другие.

Главная особенность «Западного» — пространство «Кинотеатр впечатлений». Формат 5D позволяет пожилому человеку полностью погрузиться в воспоминания детства, юности и зрелых лет. Это научно обоснованный способ поддержки когнитивных функций и качества жизни. Здесь же планируют показывать художественные фильмы.

В фойе симуляционного центра появилась «Литературная гостиная», напоминающая о расположенном рядом писательском посёлке Переделкино.

Таким образом, новый симуляционный центр объединяет подготовку персонала и реабилитационные занятия с жителями.

Помимо обновления «Западного», в 2027 году планируют завершить комплексную реконструкцию ещё двух геронтологических центров: «Восточного» и «Юго-Западного». Также в планах на ближайшие годы — завершение модернизации социальных домов «Вешняки», «Люблино» и «Нагатино-Садовники». Кроме того, сейчас ведутся работы в геронтопсихиатрическом центре «Орехово-Борисово».