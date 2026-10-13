Жасмин объявила, что во второй раз станет бабушкой, и раскрыла пол малыша

49-летняя певица Жасмин готовится стать бабушкой во второй раз. Радостную новость артистка сообщила прямо во время концерта в Санкт-Петербурге, превратив выступление в настоящую гендер-пати. У старшего сына звезды Михаила и его супруги Евы вновь родится мальчик.

Неожиданный семейный праздник состоялся 12 октября в БКЗ «Октябрьский», где Жасмин выступала с шоу «Головоломка». Причём концерт совпал с 49-м днём рождения самой исполнительницы.

В разгар выступления певица пригласила на сцену сына Михаила Семендуева и невестку Еву Хачатурян. Перед зрителями супруги раскрыли пол будущего ребёнка. Выяснилось, что семья ждёт ещё одного мальчика, а Жасмин вскоре станет бабушкой сразу двух внуков.

Примечательно, что впервые этот статус артистка получила совсем недавно — 30 октября 2025 года. Тогда Михаил и Ева стали родителями сына, которого назвали Борисом. О его появлении на свет Жасмин также объявила со сцены, выступая на церемонии «Золотой граммофон».

После рождения первенца певица признавалась, что новый статус принёс ей огромное счастье. Она с удовольствием проводит время с малышом и даже поёт ему колыбельные. При этом артистка не раз подчёркивала, что быть бабушкой для неё — особенная радость, которая совсем не мешает насыщенной творческой жизни.

Ранее Life.ru рассказывал, как внук Борис вдохновил Жасмин на идею записать альбом колыбельных. Певица признавалась, что мальчику очень нравится её пение, и не исключала появления необычного музыкального проекта.