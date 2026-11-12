Свадьба в палестинском Хевроне на Западном берегу реки Иордан закончилась задержанием жениха и троих его гостей. Мужчин подозревают в жестоком обращении с верблюдом, которого во время праздника насильно поили напитками и били палкой. Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на полицию.

Поводом для разбирательства стало видео, распространившееся в социальных сетях. На кадрах один из участников торжества вливает верблюду в рот энергетик. Животное пытается выплюнуть жидкость, однако собравшиеся не прекращают происходящее. В какой-то момент другой мужчина ударяет верблюда палкой.

В полиции утверждают, что среди напитков, которыми насильно поили животное, был и алкоголь. При этом на опубликованном видео журналисты распознали энергетик. Во время происходящего на спине верблюда находился ребёнок.

Кадры вызвали волну возмущения в социальных сетях. Особенно резко на произошедшее отреагировали представители бедуинских общин пустыни Негев и палестинские бедуины. Для многих из них верблюд считается символом племенных традиций, достоинства и культурного наследия.

После распространения ролика полицейские установили личности предполагаемых участников издевательств. Задержанными оказались двое братьев 26 и 27 лет, один из которых был женихом, а также двое мужчин 53 и 59 лет. Всех четверых доставили в полицейский участок Хеврона для допроса.

В израильской полиции подчеркнули, что намерены добиваться привлечения виновных к ответственности за жестокое обращение с животными. Информации о состоянии верблюда после случившегося и дальнейшей мере пресечения задержанным пока нет.