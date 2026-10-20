«Золотой орёл» готовится к юбилею: Названы дата церемонии и первые претенденты на награды

Юбилейная, 25-я церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орёл» пройдёт 29 января 2027 года в Москве. Главных представителей российского кинематографа вновь соберут в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Дату торжественного мероприятия подтвердили организаторы премии.

Одновременно Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила длинный список претендентов на награды. В категорию «Лучший игровой фильм» вошли 35 картин, в том числе «Авиатор», «Ангелы Ладоги», «Буратино», «Битва моторов», «Космическая собака Лида» и «Чудо-юдо».

За звание лучшего телевизионного сериала предварительно поборются 12 проектов, среди которых «Константинополь», «Князь Андрей» и «Госзащита». Ещё 24 работы представлены в категории онлайн-сериалов. В их числе «Обнальщик», «Первая ракетка», «Резервация» и «Холод».

Согласно регламенту киноакадемии, на премию могут претендовать отечественные фильмы, выпущенные в прокат с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2026-го. Для телевизионных и онлайн-проектов учитывается завершение первого показа в этот же период.

Объявленный лонг-лист ещё не является окончательным списком номинантов. Первый тур голосования завершится до 18 декабря, после чего академия определит пятёрку претендентов на звание лучшего фильма и по три кандидата в остальных основных категориях. Победителей выберут во втором туре, который продлится до 28 января 2027 года.

Ранее Life.ru рассказывал об итогах предыдущей церемонии «Золотого орла», состоявшейся 30 января 2026 года. Главную награду получила военная драма «Август» режиссёров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Лучшим постановщиком признали Феликса Умарова за фильм «Пророк. История Александра Пушкина», а награду за лучший телевизионный сериал завоевал проект «Атом». Его исполнитель главной роли Алексей Гуськов получил статуэтку как лучший телеактёр, а Екатерину Климову отметили за лучшую женскую роль на телевидении.