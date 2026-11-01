Хэллоуинские гуляния в центре Москвы обернулись массовыми потасовками и вмешательством ОМОНа. В ночь на 1 ноября куча подростков собрались на Китай-городе, где устраивали драки и слэмы. Некоторых участников увозили машины скорой помощи, сообщает Mash.

Появление силовиков не сразу остановило беспорядки. Молодые люди пытались скрыться от полиции, забирались на балконы домов, а некоторые и вовсе оказывали сопротивление правоохранителям. Утром на улицах остались разбитые бутылки, окровавленные бинты и пятна, похожие на кровь.

Среди участников гуляний заметили Пирамидоголового из Silent Hill, Крика, Слендермена, Хоумлендера из сериала «Пацаны» и Пахома из фильма «Зелёный слоник».

Ранее Life.ru показал, как начиналась хэллоуинская ночь на Китай-городе. Молодёжь гуляла по историческому центру, фотографировалась в костюмах и собиралась возле тематически украшенных кафе. Некоторые участники подготовили сложный грим и целые образы из фильмов ужасов и видеоигр. Тогда обстановка на улицах оставалась спокойной, хотя полицейские уже проверяли документы у собравшихся.