Чего ждать от второго тура в Абхазии? Скрытые факторы и отношение к Грузии

Политолог Артур Атаев — о подготовке ко второму туру президентских выборов и о том, что у Абхазии нет другого выбора, кроме союза с Россией.

Политическое укрепление Абхазии автоматически усиливает авторитет России на Кавказе и за его пределами. Ещё несколько лет назад в среде российской политической элиты звучал вопрос: "Зачем нам Абхазия?", но после летних агрессивных тбилисских антироссийских акций необходимость наличия сильной пророссийской Абхазии не вызывает сомнений даже у российских абхазоскептиков. Российские политики всё больше позиционируют Абхазию как "традиционного и естественного союзника" России в Закавказье.

На этом фоне результаты первого тура и президентская предвыборная кампания в целом продемонстрировали усиление Абхазии как состоявшегося независимого государства. 43 наблюдателя из восьми стран мира подтвердили высокую организационно-политическую составляющую выборов. Представители России, ФРГ, Венгрии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Приднестровья, Никарагуа не зафиксировали серьёзных нарушений в ходе выборов.

Примечательно, что из предвыборной риторики полностью ушёл так называемый грузинский фактор, а тема России обсуждалась в подчёркнуто комплиментарных тонах. Так, даже в ходе встречи действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбы с большой делегацией турецких бизнесменов особое внимание было уделено позиции руководителя российской дипломатической миссии в Абхазии Алексея Двинянина, который отметил важность абхазо-турецкого диалога.

На этом фоне робкие потуги Грузии вернуть Абхазию в свою политическую орбиту вызывают у абхазского МИД предельно вялую реакцию. Даже неприглядно серый традиционный протест грузинского МИД по поводу первого тура выборов был прокомментирован абхазской стороной, исходя лишь из принципов дипломатической целесообразности. Грузия уже не воспринимается абхазской политической элитой как полноценный и полновесный противник. Абхазский политический класс осознал, что Грузия — это глобальный Запад с персонифицированным покровительством США. В свою очередь в Грузии нынешняя Абхазия ассоциируется исключительно с Россией и её кавказской "антигрузинской" политикой.

Но абхазо-грузинские отношения имеют уже чёткую прагматическую основу и актуализировались в ходе предвыборной кампании лишь одним кандидатом в президенты — Алмасом Джапуа. Возглавляющий депутатскую комиссию по проверке деятельности "Черноморэнерго", депутат абхазского парламента Алмас Джапуа заявил, что часть абхазской электроэнергии использовалась не по назначению.

Следует отметить, что "ИнгурГЭС" — это наиболее мощный абхазский фактор, влияющий на энергетическую политику Грузии. Ведь, несмотря на то что плотина ГЭС находится на грузинской территории, в Абхазию поступает 40% вырабатываемой энергии. Причём в ближайшее время, а именно после второго тура президентских выборов, Абхазия будет инициировать изменение системы распределения энергии по формуле 50x50. Грузинская сторона вынуждена обсуждать с абхазским государством эту тему, де-факто признавая абхазскую сторону в качестве полноценного автора переговорного процесса.

Второй стабилизирующий фактор в Абхазии — это практически полная ликвидация последствий политического переворота 2014 года, в результате которого к власти пришёл нынешний президент Рауль Хаджимба. Одним из подтверждений этому является вовлечение в предвыборную кампанию бывшего президента страны, а ныне — депутата абхазского парламента Александра Анкваба. Этот всё ещё влиятельный политик поддержал кандидата в президенты Олега Аршбы, проигравшего в первом туре. Причём, по заявлению предвыборного штаба Аршбы, разница между ним и опередившим его Алхасом Квицинией составила 97(!) голосов.

Бывший президент Анкваб в очередной раз актуализировал вопрос "абхазской нефти". На предвыборной встрече в Ткварчельском районе республики, он отметил, что если бы "Роснефть" уже начала работать на абхазском шельфе, то поступления в бюджет составили бы пять миллиардов рублей. Анкваб, как и большинство абхазских политиков, видит будущее Абхазии в союзничестве и стратегическом партнёрстве с Россией.

Ни один из кандидатов не сделал ни одного русофобского антироссийского заявления. Даже необоснованно обвинённый в исключительно протурецких настроениях Шамиль Адзынба всячески подчёркивает свою симпатию к России и русской культуре.

В целом ход и результаты первого тура выборов президента Абхазии выявили основные политические тренды: отсутствие явных политических фаворитов; стремление к дальнейшему усилению союзнических отношений с Россией; полное и бесповоротное охлаждение отношений с Грузией. И эти тренды, похоже, уже не зависят от того, кто победит во втором туре президентских выборов, который назначен на 8 сентября.

В условиях, когда 15 государств, в том числе США, Канада и страны Европы, практически через пару часов после первого тура распространили совместное абхазофобское заявление в связи с президентскими выборами, у России и "страны души" (самоназвание Абхазии) есть только один реальный курс — на укрепление союзнических отношений.