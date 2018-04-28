Режиссёр сериалов "Крот" и "Агент национальной безопасности" попал в реанимацию

82-летний режиссёр сериалов "Крот", "Агент национальной безопасности", фильма "В моей смерти прошу винить Клаву К." Эрнест Ясан был экстренно госпитализирован после ДТП в Санкт-Петербурге. Он направлялся на дачу и сам сидел за рулём своей "мазды". На углу в его машину внезапно въехала "ауди".

Авария была очень серьёзной. Ясан не смог самостоятельно выбраться из искорёженного автомобиля, поэтому ему на помощь пришли спасатели. По некоторым данным, водитель "ауди" не сильно пострадал и отделался лишь незначительными травмами.

Сейчас Ясан находится в больнице под наблюдением врачей. Режиссёру сделали операцию на тазобедренных костях. Коллеги Эрнеста Яковлевича переживают за него и желают поскорее пойти на поправку.

"Сотрясение мозга, множественные переломы — операция, сейчас находится в реанимации. Человек большого таланта, огромной трудоспособности и жизнелюбия. Ещё вчера мы обсуждали его планы на новую работу, предложенную студией "Ленфильм". Надеюсь, что поддержка друзей, коллег и почитателей, профессионализм врачей и внимание медперсонала помогут ему преодолеть это несчастье. Он находится в Елизаветинской больнице. Прошу администрацию города и руководство киностудий подключиться к оказанию ему максимально возможной помощи", — написал актёр Владимир Михеев в социальных сетях.

Эрнест Ясан родился 12 марта 1936 года в Латвии. После окончания актёрского отделения факультета драматического искусства ЛГИТМиКа он трудился в Псковском драматическом театре. В дальнейшем он изучал режиссуру в мастерской Георгия Данелия в ВКСР. В 1966-м начал работать на киностудии "Ленфильм".

На киностудии "Ленфильм" Эрнест Ясан поставил киноновеллу "Капроновая ёлочка", фильмы "В моей смерти прошу винить Клаву К." (с Н. Лебедевым), "Придут страсти-мордасти", "Дублёр начинает действовать", "Сон в руку, или Чемодан", "Прости", "При открытых дверях", "Нечистая сила", "Рэкет", "Колесо любви", "Сага о криминале", "Жизнь и смерть Лёньки Пантелеева", а также стал режиссёром сериалов "Агент национальной безопасности", "Крот", "Крот-2".