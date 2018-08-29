Момент, когда поезд таранит авто с девушкой, сдающей на вождение, попал на видео

На кадрах видно, как инструктор выбегает из застрявшего на переезде автомобиля, в котором осталась его ученица.

О том, что 18-летняя девушка по имени Анжелика погибла, сдавая экзамен по ПДД в Польше, Лайф вчера писал. Вкратце напомним лишь, что она заехала на железнодорожный переезд и застряла как раз в тот момент, когда приближалась электричка. Поезд протаранил легковушку и протащил несколько десятков метров. Инструктор, который сидел рядом с девушкой, успел покинуть авто за секунду до столкновения. Сегодня появилось видео того страшного момента.

На кадрах видно, как красный автомобиль марки Suzuki Baleno останавливается прямо на переезде. Через секунду из машины выбегает человек, а ещё через одну происходит страшное.

По словам очевидцев, после того, как поезд остановился, они прибежали к искорёженному автомобилю, и девушка была ещё жива.

Она была пристёгнута и ещё дышала, а инструктор стоял как вкопанный и просто смотрел. Мы просили его достать аптечку, но он просто стоял. Свидетель происшествия Рафал Квак

Сейчас 67-летнего инструктора допрашивают полицейские. Они выясняют, почему он позволил автомобилю проехать на запрещающий сигнал светофора.

18-летняя девушка погибла во время экзамена по ПДД, попав под электричку