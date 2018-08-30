Кокаинщик сделал трубку из тормозов машины многодетной матери, и она погибла

Бойфренд погибшей не разбирался в машинах, поэтому вытащил те детали, которые показались ему нужными.

В Пенсильвании 39-летний Джон Дженкинс — младший собирался изготовить из подручных средств трубку для употребления наркотика. Ничего лучше, как вытащить некоторые детали автомобиля, он придумать не смог. Ночью он залез под машину, зачем-то обрезал тормозной тросик и вытащил пару железок.

На следующий день за руль этой машины села его 38-летняя мать пятерых детей Тэмми Фокс, но далеко она уехать не смогла. Она задела все припаркованные вдоль дороги машины, а потом вылетела с дороги и врезалась в дерево. На место ДТП приехали врачи и увезли её в больницу, где она и скончалась.

За расследование трагедии взялись эксперты, которые заметили, что тормоза на машине Фокс отсутствуют. До того как врезаться в дерево, скорость транспорта развилась практически до 100 км/ч, сообщили эксперты New Your Post.

О случившемся доложили её возлюбленному Дженкинсу, который во всём сознался сам. Он рассказал полицейским, что в машинах ничего не понимает, поэтому вытащил те детали, которые показались ему ненужными.

Я не шарю в машинах, но под ней я нашёл много деталей, из которых можно было бы сделать трубку для кокаина. раньше у меня была одна, но Тэмми её выкинула. Она всегда выносила мне мозг из-за наркотиков, и меня это достало Джон Дженкинс-младший

Дженкинса арестовали и отправили под стражу. Он обвиняется в убийстве своей сожительницы, у которой осталось дома пятеро детишек. На краудфандинговой платформе GoFundMe организовали сбор средств на похороны Тэмми Фокс, а оставшиеся деньги пойдут на содержание её детей.