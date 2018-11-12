44-летний велосипедист предсказал свою смерть под колёсами автомобиля

44-летний Кэмерон Фрюер из города Калаундра, Австралия, как обычно, отправился утром в поездку на велосипеде, которая оказалась для него последней. За четыре дня до трагедии он написал письмо, в котором упоминал о своей возможной гибели, пишет Daily Mail.

За несколько дней до трагической гибели отец трёх детей написал письмо, которое стало пророческим. Мужчина писал об опасностях, которые подстерегают велосипедистов на дорогах, и о том, что водители не соблюдают законы по отношению к ним.

Он выразил своё разочарование тем, что полиция пускает дела на самотёк и не торопится наказывать автомобилистов, которые, например, не дают велосипедистам достаточно места при обгоне. Будто предчувствуя скорую смерть, Кэмерон написал леденящие душу строки.

Я просто почувствовал, что мне надо это сказать, если со мной вдруг что-то случится (не дай бог). Я знаю, что я не единственный велосипедист с подобными проблемами Кэмерон Фрюер

Через четыре дня мужчину на дороге сбил автомобиль, когда тот ехал на велосипеде. На место происшествия прибыли медики, которые пытались спасти мужчину, но их усилия оказались тщетны, Кэмерон скончался.

Члены местного клуба велосипедистов, в котором состоял мужчина, выразили соболезнования жене и детям погибшего товарища. По их словам, он всегда выступал за безопасность дорожного движения и даже настаивал на корректировке правил.