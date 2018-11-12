44-летний велосипедист предсказал свою смерть под колёсами автомобиля

Читайте также

44-летний велосипедист предсказал свою смерть под колёсами автомобиля

815

Фото: Daily Mail

44-летний Кэмерон Фрюер из города Калаундра, Австралия, как обычно, отправился утром в поездку на велосипеде, которая оказалась для него последней. За четыре дня до трагедии он написал письмо, в котором упоминал о своей возможной гибели, пишет Daily Mail.

За несколько дней до трагической гибели отец трёх детей написал письмо, которое стало пророческим. Мужчина писал об опасностях, которые подстерегают велосипедистов на дорогах, и о том, что водители не соблюдают законы по отношению к ним.

<p>Кэмерон Фрюер с женой и детьми</p>

Он выразил своё разочарование тем, что полиция пускает дела на самотёк и не торопится наказывать автомобилистов, которые, например, не дают велосипедистам достаточно места при обгоне. Будто предчувствуя скорую смерть, Кэмерон написал леденящие душу строки.

Я просто почувствовал, что мне надо это сказать, если со мной вдруг что-то случится (не дай бог). Я знаю, что я не единственный велосипедист с подобными проблемами

Кэмерон Фрюер

<p>Фото: соцсети</p>

Через четыре дня мужчину на дороге сбил автомобиль, когда тот ехал на велосипеде. На место происшествия прибыли медики, которые пытались спасти мужчину, но их усилия оказались тщетны, Кэмерон скончался.

<p>Кэмерон Фрюер с женой</p>

Члены местного клуба велосипедистов, в котором состоял мужчина, выразили соболезнования жене и детям погибшего товарища. По их словам, он всегда выступал за безопасность дорожного движения и даже настаивал на корректировке правил.

Он был одним из наших самых яростных защитников и боролся каждый день своей жизни, чтобы сделать австралийские дороги безопаснее для велосипедистов

Кэмерон Фрюер

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×