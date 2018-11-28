Я не договорила! Жена выжила, вылетев через лобовое стекло после ссоры с мужем

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения и авторегистратор. На кадрах видно, как автомобиль переворачивается и женщина вылетает из него через лобовое стекло.
После аварии женщину срочно доставили в больницу. Медики с удивлением обнаружили, что полученные ею травмы не были серьёзными и её жизни ничто не угрожает.
Её супруг также получил травмы головы и был доставлен в больницу. Полицейские подозревают, что мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения, однако о результатах экспертизы пока ничего не известно.
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