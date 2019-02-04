Появилось пугающее видео, где бегун чудом спасается от несущегося на него авто

Шокирующие кадры попали на камеры видеонаблюдения. И про этого мужчину точно можно сказать, что он родился рубашке.

Инцидент произошёл в Китае. Мужчина вечером вышел на пробежку, и она едва не оказалась для него последней. На кадрах видно, как несущийся на полной скорости автомобиль пробивает ограждение и мчится на не успевшего осознать неожиданную опасность бегуна. Ему чудом удаётся не попасть под колеса и отделаться незначительными травмами и сильным испугом.

Водителем белого "лендровера" оказался 55-летний мужчина, который в итоге получил травму головы, пишет wap.qz96811.com. Предположительно, накануне он употреблял алкоголь. Также в ДТП пострадал старик — у него оказалось сломано несколько ребер.