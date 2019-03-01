Ошибка, которая не укладывается в голове. Умирающая пациентка не была беременна

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Ошибка, которая не укладывается в голове. Умирающая пациентка не была беременна

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Фото: facebook/Adele Barbour

Врачи сделали 48-летней Адель Барбур экстренное кесарево сечение, решив, что она находится на последних месяцах беременности.

Адель попала в аварию на трассе возле города Линкольна, Англия. Она пыталась повернуть направо, не заметила приближающуюся "тойоту" и въехала в другой автомобиль. Когда на место приехала скорая, спасатели вытащили женщину из машины, и она жаловалась на боль в спине. А потом у англичанки начался сердечный приступ.

<p>Фото: facebook/<strong>Adele Barbour</strong></p>

Бросившиеся оказывать помощь медики заметили её большой живот и подумали, что женщина находится на последних месяцах беременности. Пострадавшая к тому моменту уже потеряла сознание. И было решено сделать экстренное кесарево сечение, но во время операции выяснилось, что Адель вовсе не ждала ребёнка. Такое строение живота — результат лечения расщепления позвоночника, которое она проходила в детстве.

<p>Фото: facebook/<strong>Adele Barbour</strong></p>

Когда женщина скончалась в больнице, началось расследование. Коронер Марианна Джонсон задала вопрос о правомерности действий медиков. Тем не менее причиной смерти патологоанатомы назвали разрыв аорты, полученный во время ДТП, пишет Daily Mail.

Кажется, были приложены все усилия, чтобы её спасти, но травмы оказались настолько серьёзными, что шансов не было

Марианна Джонсон, коронер

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