Ошибка, которая не укладывается в голове. Умирающая пациентка не была беременна

Врачи сделали 48-летней Адель Барбур экстренное кесарево сечение, решив, что она находится на последних месяцах беременности.

Адель попала в аварию на трассе возле города Линкольна, Англия. Она пыталась повернуть направо, не заметила приближающуюся "тойоту" и въехала в другой автомобиль. Когда на место приехала скорая, спасатели вытащили женщину из машины, и она жаловалась на боль в спине. А потом у англичанки начался сердечный приступ.

Бросившиеся оказывать помощь медики заметили её большой живот и подумали, что женщина находится на последних месяцах беременности. Пострадавшая к тому моменту уже потеряла сознание. И было решено сделать экстренное кесарево сечение, но во время операции выяснилось, что Адель вовсе не ждала ребёнка. Такое строение живота — результат лечения расщепления позвоночника, которое она проходила в детстве.

Когда женщина скончалась в больнице, началось расследование. Коронер Марианна Джонсон задала вопрос о правомерности действий медиков. Тем не менее причиной смерти патологоанатомы назвали разрыв аорты, полученный во время ДТП, пишет Daily Mail.