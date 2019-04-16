Очевидцы были уверены, что грузовики раздавили водителя, но он протянул им руку

35-летний судья из Бразилии попал в ужасающую аварию: его серебристый "фиат-пунто" угодил в ловушку между двумя грузовыми машинами.

Дави Кардосо возвращался домой с работы в час пик, он ехал по трассе, ведущей к городу Белу-Оризонти. Прямо перед ним двигался красный грузовик. Из-за опасной ситуации на дороге водителю грузовика пришлось резко затормозить, Дави, сидевший за рулём серебристого "фиата", тоже ударил по тормозам, сообщает The Sun.

А вот водитель белого грузовика позади не смог остановиться: влетев в машину Дави, он загнал её переднюю часть под красный грузовик, а заднюю смял так, что легковушка стала похожа на груду железа. Очевидцы страшной аварии не могли представить, что кто-то мог такое пережить.

Однако, когда люди, бросившиеся к месту аварии, убрали осколки стекла, они увидели руку и услышали голос: водитель легковушки не только мог подать признаки жизни, помахав рукой, но и умолял вытащить его из искорёженной машины. Правда, до приезда спасателей очевидцы аварии не могли ничем ему помочь, а само спасение продлилось в итоге три часа.

Дави удалось выжить, угодив в узкое пространство для ног под рулём. Между грузовиками оставалось всего 30 сантиметров — водитель "фиата" не мог пошевелиться или выбраться, но смог дождаться спасателей. За это время он успел потерять сознание, но травм, угрожающих жизни, у него не было — в больницу его доставили с переломом таза и ноги.