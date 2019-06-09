Парень стоял в пробке из-за ДТП, когда ему сообщили, что там погибла его девушка

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Фото © Facebook/Sorina Gheorghe

Одним утром 23-летний Кристиан Миколайчиук из Вустершира, Англия, прочно застрял в пробке. И, казалось бы, это уже довольно неприятная ситуация. Но всего один звонок полиции смог превратить её в настоящий кошмар, пишет Daily Mail.

Связавшиеся с ним правоохранители с прискорбием сообщили Кристиану, что его девушка — 24-летняя Сорина Георге — погибла в аварии, ставшей причиной такой обширной пробки. Сорина как раз рано утром направлялась на работу в город, когда в неё врезался внедорожник.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/sorina.gheorghe.1884" target="_blank"><strong>Sorina Gheorghe</strong></a></p>

К девушке тут же поспешили простые прохожие и присутствующие медики, но из-за пробки и давки скорая помощь не смогла доехать до Сорины вовремя. Девушка погибла, несмотря на посильную помощь окружающих. Трое человек из внедорожника не пострадали и тоже пытались спасти Сорину, но тщетно.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/sorina.gheorghe.1884" target="_blank"><strong>Sorina Gheorghe</strong></a></p>

Как только полицейские смогли узнать личность девушки, они поспешили донести печальную весть до матери Сорины и Кристиана, который как раз в это время стоял в пробке. Парень сразу же развернулся и поехал обратно домой, оглушённый новостями.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/cristian.outlaw?__tn__=lC-R&eid=ARCH0qgidMzg8UrJCX8RW-KeLGz3Abq2MtP8sUAs93NM8WxeuvAoVNaAliLCV-QGOEEr1WD9KCGUuwa3&hc_ref=ARSUny50ubUJqh7iA6I_Ib_CIyerOfQKtFTKKaz-V5OyqV85-AofPfjJYkbZtn9AWLs&__xts__%5B0%5D=68.ARB-e6QdddmuSsGxHW9ctFJ6wMA-tLXnx8NwsEB3hmvB0fuASDsuRjVL3_ymEZ-YrDm30MFY7x2buvU2eEVT246EzdJAjkd_WR0De1yztjk5CbSaU2SPHZlvDiWFKthhs5fxBM2mpoq-AUVYBznga5ZtdTLxcSWbzX80qVuKTKe52QHcGHSiXVTspq5Xi3yBA5zBm4ERFFu-0e8YUn6RGqPg3yVAhsT39gPeUiH9691UFWrRx8cAqEBErZ_X7xpVbBfZT3v4XMIvnWwkasAinxAz6FeDflwIgdsgiSbVa2y3XnY-Hz3XdI-ZYbNhoetkM3SPdpkQ05GFX_ZfRNCePJcGFw" target="_blank"><strong>Cristian</strong></a></p>

Сорина была очень доброй и любящей девушкой, она была очень трудолюбивой и светлой. У неё всегда получалось сделать день окружающих куда счастливее

Кристиан Миколайчиук

Правда оказалась ещё ужаснее, когда отец узнал, кого они с другом сбили насмерть

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