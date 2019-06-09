Парень стоял в пробке из-за ДТП, когда ему сообщили, что там погибла его девушка

Одним утром 23-летний Кристиан Миколайчиук из Вустершира, Англия, прочно застрял в пробке. И, казалось бы, это уже довольно неприятная ситуация. Но всего один звонок полиции смог превратить её в настоящий кошмар, пишет Daily Mail.

Связавшиеся с ним правоохранители с прискорбием сообщили Кристиану, что его девушка — 24-летняя Сорина Георге — погибла в аварии, ставшей причиной такой обширной пробки. Сорина как раз рано утром направлялась на работу в город, когда в неё врезался внедорожник.

К девушке тут же поспешили простые прохожие и присутствующие медики, но из-за пробки и давки скорая помощь не смогла доехать до Сорины вовремя. Девушка погибла, несмотря на посильную помощь окружающих. Трое человек из внедорожника не пострадали и тоже пытались спасти Сорину, но тщетно.

Как только полицейские смогли узнать личность девушки, они поспешили донести печальную весть до матери Сорины и Кристиана, который как раз в это время стоял в пробке. Парень сразу же развернулся и поехал обратно домой, оглушённый новостями.

Сорина была очень доброй и любящей девушкой, она была очень трудолюбивой и светлой. У неё всегда получалось сделать день окружающих куда счастливее Кристиан Миколайчиук

Правда оказалась ещё ужаснее, когда отец узнал, кого они с другом сбили насмерть