Блогерша выложила фото сразу, как разбилась на мотоцикле, но ей никто не поверил

Лайфстайл-блогер из Нэшвилла отрицает, что фотографии аварии были постановочными. Кажется, в это никто не верит.

Тиффани Митчелл приходится отвечать на неудобные вопросы. И это после того, как она попала в аварию на мотоцикле. Дело в том, что это происшествие она превратила в фотосессию для своего Instagram-аккунта. И, конечно, её аудитории, насчитывающей более 200 тысяч подписчиков, это показалось подозрительным.

Девушка поделилась постом две недели назад. В нём она призналась, что авария была не самая безобидная. Тиффани отделалась ссадинами и испугом. Инцидент произошёл, когда рядом с ней был фотограф и его друг, так что сделать пару кадров в ожидании скорой труда не составляло.

Однако подписчиков такое объяснение не удовлетворило. Помимо того, что сама ситуация кажется странной, подписчики заметили ещё одну делать — подозрительно стоявшие бутылки, логотип которых был чётко виден на фото. Также обратили внимание и на обработку фотографий. В итоге вышел идеальный пост для так называемых инфлюенсеров.

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Из-за большого количества негатива в комментариях под публикацией Тиффани решила скрыть пост из своего профиля. Она утверждает, что фотографии не постановочные. Даже сама мысль о том, чтобы использовать этот повод для заработка, вызывает у неё негативные эмоции. Дело в том, что несколько лет назад парень Тиффани разбился на мотоцикле.

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Сейчас Тиффани отдыхает и лечит руку. В своём аккаунте она делится, что чувствует себя намного лучше и её здоровью уже ничего не угрожает.

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