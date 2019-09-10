Спасатель прибыл на место страшной аварии и узнал, что в ней погибла его дочь

На днях музыкальный мир потрясла новость, что в ДТП погибла известная кантри-певица Кайли Рэй Харрис. Но тем вечером была разрушена ещё и целая вселенная одного пожарного, ведь он потерял свою любимую дочь.

Мария Круз из Таоса, США, как раз возвращалась с работы домой, как на дороге внезапно со встречной полосы в её машину влетел внедорожник. Хоть девушка и была пристёгнута ремнём безопасности, это её не спасло, и она погибла на месте. Выживший водитель, врезавшийся в Марию, вызвал пожарных, медиков и полицию — всех, кого смог вспомнить, пишет Daily Mail.

На место сразу приехал спасатель Педро Круз, который находился неподалёку. Он всегда славился своими спокойствием и профессионализмом, но оба этих качества стремительно исчезли, когда мужчина увидел, кому принадлежала покорёженная машина. Не желая верить, спасатель вытащил бездыханное тело девушки и только тогда убедился, что это его дочь Мария.

Мария всегда была хорошей и невинной девушкой, любящей всех и готовой помочь. Она слишком скоро нас покинула, а ведь у неё вся жизнь была впереди Марлин Ромеро, лучшая подруга Марии

По предварительным данным, в аварии была виновата Кайли Рэй Харрис, которая ехала в Таос на фестиваль. У неё в прошлом уже были серьёзные штрафы за вождение в нетрезвом виде. В то же время 30-летняя певица могла быть абсолютно трезвой, но очень уставшей, ведь, судя по её записям в "Твиттере", она ехала в Таос 12 часов и в сильном эмоциональном раздрае.

Трое детей погибли в огне из-за того, что папа-пожарный выехал на ложный вызов