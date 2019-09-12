Парализованный отец очнулся после ДТП и узнал, что все три его дочки погибли

26-летний Сомчай Лурак и его невеста Эмма Вейган вместе со своими тремя малышками от 3 до 6 лет возвращались домой после семейных посиделок. Но, когда они стояли на красном свете, на скорости 130 км/ч в них влетела машина.

Когда через некоторое время Сомчай пришёл в себя в одной из больниц Айдахо, США, рядом с ним сидел его брат Энтони и не знал, куда прятать взгляд. Собравшись с силами, парень сообщил, что Эмма сломала несколько рёбер и раздробила руку, она лежит в соседней палате. Но трёх девочек — Анину, Кью и Драйку — спасти не удалось, они погибли на месте.

И будто одного этого не хватило бы подорвать дух даже самого сильного мужчины. Энтони продолжил, что сам Сомчай повредил семь шейных позвонков и теперь частично парализован ниже шеи — некоторые части тела сохранили чувствительность, но управлять ими Сомчай не может, пишет The Sun.

Теперь у Сомчая и Эммы впереди долгое лечение и физиотерапия, которые для парня затянутся на несколько лет. Но восстановление не только длительное, но и дорогое, поэтому семья сейчас собирает на это деньги. Пьяного водителя, устроившего аварию, судят за тройное убийство на дороге. Он признал вину, но легче от этого семье Лурак не становится.

Иногда мне кажется, что я смог это пережить, но потом я вспоминаю улыбки своих племяшек и не могу сдержать слёз. Я хочу, как и обычно, сгрести их в охапку, обнять и расцеловать. Не могу представить, каково сейчас Сомчаю Энтони, брат Сомчая Лурака

Спасатель прибыл на место страшной аварии и узнал, что в ней погибла его дочь