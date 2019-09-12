Парализованный отец очнулся после ДТП и узнал, что все три его дочки погибли

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Фото © Facebook / Emma Weigand

26-летний Сомчай Лурак и его невеста Эмма Вейган вместе со своими тремя малышками от 3 до 6 лет возвращались домой после семейных посиделок. Но, когда они стояли на красном свете, на скорости 130 км/ч в них влетела машина.

Когда через некоторое время Сомчай пришёл в себя в одной из больниц Айдахо, США, рядом с ним сидел его брат Энтони и не знал, куда прятать взгляд. Собравшись с силами, парень сообщил, что Эмма сломала несколько рёбер и раздробила руку, она лежит в соседней палате. Но трёх девочек — Анину, Кью и Драйку — спасти не удалось, они погибли на месте.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/anthony.smock.79?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAF2CoLa6xA-JmTsOUH3GPEisfv_p5RAOvaxkgz8wa_l2eRuN-3p3Eq3jLYYpm5kiqV6RsWE4EFU5S8&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong><ins>Anthony Smock</ins></strong></a></p>

И будто одного этого не хватило бы подорвать дух даже самого сильного мужчины. Энтони продолжил, что сам Сомчай повредил семь шейных позвонков и теперь частично парализован ниже шеи — некоторые части тела сохранили чувствительность, но управлять ими Сомчай не может, пишет The Sun.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/EmmaWeigand1992?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCipz2BRstieAxsjejSOZLcLjsKf5cJJc5qoZxbRpvwm2cAzuydnVBJfEzbJypBFA3YXf3yeElMjOFJ&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Emma Weigand</strong></a></p>

Теперь у Сомчая и Эммы впереди долгое лечение и физиотерапия, которые для парня затянутся на несколько лет. Но восстановление не только длительное, но и дорогое, поэтому семья сейчас собирает на это деньги. Пьяного водителя, устроившего аварию, судят за тройное убийство на дороге. Он признал вину, но легче от этого семье Лурак не становится.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/EmmaWeigand1992?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCipz2BRstieAxsjejSOZLcLjsKf5cJJc5qoZxbRpvwm2cAzuydnVBJfEzbJypBFA3YXf3yeElMjOFJ&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Emma Weigand</strong></a></p>

Иногда мне кажется, что я смог это пережить, но потом я вспоминаю улыбки своих племяшек и не могу сдержать слёз. Я хочу, как и обычно, сгрести их в охапку, обнять и расцеловать. Не могу представить, каково сейчас Сомчаю

Энтони, брат Сомчая Лурака

Спасатель прибыл на место страшной аварии и узнал, что в ней погибла его дочь

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