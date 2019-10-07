Девушка хотела сделать эффектное селфи за рулём карта и разбилась насмерть

Близкие 33-летней Келли Слейтер до сих пор не могут добиться справедливости. Власти курорта винят алкоголь и невнимание на дороге, но родственники Келли считают иначе.

Учительница Келли вместе со своим парнем Джоном Уилкоком из Ланкашира, Великобритания, отправились в отпуск на Тенерифе. Парочка весело проводила время, и как-то вечером после одного бокала джина с тоником женщина решила прокатиться на карте. Площадка картинга выглядела невнушительно, но больше поблизости с отелем альтернатив не было, пишет Daily Mail.

Никакого инструктажа паре не провели — лишь взяли деньги и вручили шлемы. Шлем Келли не подходил по размеру, а на картах не было ремней безопасности. Во время поездки на втором круге женщина начала делать селфи прямо за рулём. На третьем — не справилась с управлением на повороте и вылетела с трассы в овраг, а позже погибла от полученных травм.

Полиция указала в отчёте, что авария произошла из-за алкоголя и селфи за рулём, но семья уверена в другом. Келли вовремя заметила, что не вписывается в поворот, но не смогла затормозить. А после трагедии владельцы картинга тихо поменяли свои ветхие машины на новые модели. И если бы у картов былы ремни безопасности, то Келли не погибла бы из-за ДТП на скорости 50 км/ч.

От испанской полиции нет никакого прока, а владельцы картинга даже не извинились. Последние два года были совершенно ужасны. Мы не добились никаких ответов и никакой справедливости. Мы считаем, что власти покрывают истинную причину смерти Миссис Моффатт, мама Келли

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